Riedlinger Demenzpflege: „Wir sind für euch da“

Die Demenzpflege in Riedlingen hat ihre Türen auf Grund der Verordnung des Landes Baden-Württemberg bis zum 15. Juni geschlossen. In dieser schwierigen Zeit denken die Mitarbeiter oft an ihre Tagesgäste und deren Angehörige.

Die Pflegedienstleitung Sabine Eggart hatte die Idee kleine Mitmachvideos auf die Homepage www.demenzpflege-riedlingen.de hochzuladen. Mit Hilfe dieser Mitmachvideos, in denen sportliche, literarische, musische und hauswirtschaftliche Aktivierungen gezeigt werden, möchten die Mitarbeiter die Tagesgäste und ihre Angehörigen durch diese schwierigen Zeiten begleiten.

Das Team mit ihrer Pflegedienstleitung hat ihre Schützlinge nicht vergessen. In der Demenzpflege zählen nicht nur die Tagesgäste, sondern auch ihre Angehörigen zur „Familie“. Die Mitarbeiter können sich gut vorstellen, dass es im Alltag immer wieder zu Konflikten kommt, daher ist es ihnen umso wichtiger Angehörige und Tagesgäste zu begleiten und zu zeigen, dass sie an sie denken und dass sie nicht alleine sind. Bei Fragen, Anliegen oder in schwierigen Situationen sind die Mitarbeiter per Mail oder telefonisch erreichbar.