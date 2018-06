Riedlinger beim Erbacher Triathlon erfolgreich

Fünf Läufer der Riedlinger Leichtathletikabteilung haben am Erbacher Triathlon teilgenommen. Unter den 375 Teilnehmern beim Jedermanntriathlon befanden sich Stefan Spöcker, Klaus Dorner, Philipp Ertle und Clemens Müller. Rainer Ernst startet als Polizeibeamter des Polizeipräsidiums Ulm bei den Polizeilandesmeisterschaften (PLM).

Bei guten äußeren Bedingungen fiel für Rainer Ernst und seine 62 Konkurrenten der Startschuss zu den PLM, bei denen 800 Meter geschwommen, 23 Kilomter radgefahren und abschließend fünf Kilometer gelaufen werden mussten. Nach dem Schwimmen ging es ging es für Ernst vom Badesee im Laufschritt in das nahegelegene Stadion, wo auf das Rad gewechselt wurde. Nach einer eher mäßigen Schwimmleistung konnte sich Ernst beim Radfahren steigern und mit einem guten Lauf den Triathlon abschließen. Mit einer Endzeit von 1:26:01 Stunden belegte Ernst den 29. Platz im Gesamtklassement und wurde Zweiter in der Altersklasse 55.

Bei den Jedermännern waren 120 Frauen und 255 Männer gemeldet. In der ersten Startgruppe befanden sich Stefan Spöcker, Klaus Dorner und Philipp Ertle. Clemens Müller stürzte sich zehn Minuten später in den Badesee. Für die Jedermänner waren 500 Meter zu schwimmen, die Rad- und die Laufstrecken waren gleich wie bei den PLM.

Als Erster der drei gemeinsam gestarteten Riedlinger kam Dorner aus dem Badesee, gefolgt von Ertle und Spöcker. Beim Radfahren gab es dann innerhalb des Riedlinger Trios einen Wechsel. Spöcker zeigte die beste Radleistung und konnte beim Radfahren Ertle überholen. Mit einem sehr schnellen Wechsel vom Rad zum Laufen gelang es Spöcker dann, auch noch an Dorner in der Wechselzone vorbeizuziehen. Beim abschließenden Fünf-Kilometer-Lauf konnte sich Spöcker noch einmal steigern und lief die viertbeste Laufzeit mit 19:06.

Im Gesamtergebnis erreichte Spöcker den sehr guten 14. Platz mit einer Endzeit von 1:11:09 Stunden und wurde Zweiter in der Altersklasse TM 40. Dorner und Ertle zeigten ebenfalls gute Laufleistungen. Mit der Gesamtzeit von 1:13:47 Stunden wurde Dorner 34. in der Gesamtwertung und Fünfter in der TM 40, Ertle folgte knapp dahinter mit 1:15:10, was ihm den 45. Platz und den siebten Platz in der TM 35 einbrachte.

Clemens Müller, der erstmals bei einem Triathlon an den Start ging, zeigte einen guten Einstand. Nach dem Schwimmen, das noch nicht zu seinen Stärken gehört, legte er sich mächtig ins Zeug und konnte viele seiner Kontrahenten überholen. Auch der abschließende Fünf-Kilomtzer-Lauf gelang ihm sehr gut, so dass er nach 1:22:28 Stunden glücklich die Ziellinie überqueren konnte. Insgesamt zeigte Müller als Neuling eine sehr gute Leistung und wurde 101. im Gesamtklassement und 13. in der TM 45.