Riedlinger Band feiert Premiere

Aus dem Riedlinger Proberaum auf die Bühne: Then Comes The Night stehen am Samstag, 12. Oktober, um 20 Uhr im Kreuz Obermarchtal ihren ersten öffentlichen Auftritt. Außerdem treten an diesem Abend Crown of Glory aus der Schweiz und als Headliner die schwedisch-deutsche Band Jaded Heart auf.

Eine EP mit vier Songs sowie zwei Singles hat die Band bereits veröffentlicht. Die Lieder sind auch auf diversen Streaming- und Online-Plattformen zu hören, ein Album soll bald folgen. Für 2020 ist Band nach eigenen Angaben bereits einige Male als Headliner gebucht. Auch Auftritte in Riedlingen sind geplant. Then Comes The Night sind: Rod Rockbeck aus Riedlingen ist Sänger und Gitarrist, Matthias Schmid aus Blaubeuren spielt Gitarre und ist Backingsänger, die Brüder Martin und Daniel Baumann aus Dettingen (Erms) spielen Bass und Schlagzeug und singen ebenfalls Backings.