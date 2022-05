Riedlinger Albverein macht bei Aktion mit

Viele Tausend Menschen informieren sich anlässlich des Tages des Wanderns am 14. Mai in ganz Deutschland über die Vielfalt des Wanderns. Wandervereine, Naturschutzorganisationen, Unternehmen aber auch Schulen und Kindergärten sowie viele weitere Organisationen bieten Aktionen an. In Riedlingen lädt die Ortsgruppe Riedlingen des Schwäbischen Albvereins zu einer Exkursion durch die Mißmahl’sche Anlage.

Bei der Exkursion durch die Mißmahl’sche Anlage kommt die Entstehung und Geschichte des Naherholungsgebietes genauso zur Sprache wie der Zusammenhang mit dem Gewässer Donau und was der Schwäbische Albverein mit der Anlage zu tun hat.

Alle Teilnehmer von Aktionen zum Tag des Wanderns am 14. April bekommen vom Deutschen Wanderverband (DWV) einen Pin mit dem bunten Logo zum Tag des Wanderns sowie ein Heftchen mit vielen Informationen und Rabatt-Aktionen. Alle Wanderungen zum Tag des Wanderns zählen – unabhängig davon, ob sie von Mitgliedsvereinen des Deutschen Wanderverbandes angeboten werden oder nicht – für das Deutsche Wanderabzeichen. Eigens zum Tag des Wanderns hat der Deutsche Wanderverband auch eine Internet-Seite eingerichtet. Auf www.tag-des-wanderns.de finden Interessierte alle Veranstaltungen in ihrer Region auf einer interaktiven Karte.

Die Zentralveranstaltung des diesjährigen Tages des Wanderns organisiert der Eifelverein in Bad Münstereifel. Hintergrund der Entscheidung für den Ort in der Eifel ist, dass der Verein mit der Großveranstaltung zeigen will, dass die Region trotz der Flutkatastrophe im Sommer vergangenen Jahres ein Eldorado für Wandernde ist.

Der Tag des Wanderns hat im Jahr 2016 mit Unterstützung aller damals im Bundestag vertretenen Parteien zum ersten Mal über die Vielfalt des Wanderns informiert. Seitdem ist der 14. Mai – an diesem Tag wurde im Jahr 1883 der Deutsche Wanderverband gegründet – als Tag des Wanderns fest im Jahreskalender verankert.