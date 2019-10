Riedlingen zum Klingen bringen

Musik und Literatur zusammen bringt Werner Dürrson, der bis zu seinem Tod im Jahr 2008 im Schloss in Neufra lebte und arbeitete. Dass der Lyriker in jungen Jahren ein Weltklasse-Mundharmonika-Spieler war, rückt besonders am Freitag, 18. Oktober, ins Bewusstsein, wenn Riedlingen zur besten Wochenmarkt-Zeit zur „klingenden Stadt“ wird. Sie ist Teil der Aktion „Flagge zeigen“ des Literaturnetzwerks Oberschwaben. Davon zeugen Banner mit dem Konterfei Dürrsons und Texten. Sie hängen bis Ende Oktober an Geschäftshäusern der Innenstadt und dürfen auch zum Nachdenken anregen.

Musikalisch gestartet wird um 14 Uhr im Rathaussaal, wenn die Klasse 6c der Geschwister Scholl-Realschule unter der Leitung ihres Musiklehrers Christian Ott zeigt, welche Töne dieses kleine Instrument zu Musik formen kann. Danach ist an mehreren Stellen Straßenmusik angesagt, zu der sich weitere Akteure gesellen, wie Josef Müller, der das Instrument ebenfalls exzellent beherrscht. Barbara Spieß, Anton Miehle und Anton Munding sind als Clowns unterwegs und das nicht nur musikalisch, sondern auch mit spitzer Feder. Federn sind im Übrigen zwischen Marktplatz und Weibermarkt dort auf das Pflaster gemalt, wo musiziert wird. Bei schlechter Witterung werden Rathaus und Arkaden zum Konzertsaal.

Der Multiinstrumentalist, Stimmakrobat und Klangkünstler David Stützel lädt am Freitag in Rickis Galerie am Narrenbrunnen zu einem kostenlosen Mundharmonika-Workshop ein. Eigene Instrumente sollten mitgebracht werden, vor der Tür besteht zudem die Möglichkeit, eine Mundharmonika zu erwerben. Gisela O’Grady-Pfeiffer wird sich hier nicht nur als Verkäuferin hervortun, sondern ebenfalls musizieren. David Stützel ist zudem am Sonntag, 27. Oktober, 17 Uhr, noch in einem Konzert im Kapuzinerkloster zu erleben.

Wer sich zwischen den musikalischen Auftritten ausruhen will, kann dies in verschiedenen Geschäften auf „Leseplätzchen“ tun. Schließlich geht es auch um Literatur, nicht zuletzt um jene von Werner Dürrson, der außer vielen Gedichten auch eine romaneske Biografie geschrieben hat. Und in „Lohmann oder die Kunst, sich das Leben zu nehmen“ ist Spannendes nachzulesen über die Weltmeisterschaft im Mundharmonikaspiel, die er 1954 gewonnen hat, den Konzertreisen und Erlebnissen danach, bis hin zu seinem unangemeldeten Besuch im Weißen Haus. Ein Foto, vom Harmonikamuseum Trossingen zur Verfügung gestellt, ziert Schaufenster. Es war in der November-Ausgabe jenes Jahres auf dem Titel der Monatszeitschrift „Die Harmonika“. In ihr war Folgendes nachzulesen: „Besonders gefeiert wurde der Mundharmonika-Weltmeister 1954, der Trossinger Musikstudent Werner Dürr, der neben der Urkunden den Siegerpokal und Ehrenpreise erhielt“. Als Nummer 18 und damit Letzter war er aufgetreten. „Wird es der Trossinger mit J. S. Bachs Konzert Nr. 1 in a-moll schaffen?“, wurde die Spannung beim Wettbewerb in Straßburg nachvollzogen und danach festgestellt: „Werner Dürr spielte diese Bach’sche Musik, wie wir sie vielleicht auf der Mundharmonika noch nie gehört haben. Es war ihm an der künstlerischen Gestaltung des Werkes alles gelegen.“ Ein Foto zeigt einen strahlenden jungen Mann bei der Entgegennahme der Auszeichnungen.

Literatur auf eine ganz besondere Weise steht am Freitagabend ab 20.30 Uhr an, wenn Sulaiman Masomi in einem Feuerwerk von Sprache und anspruchsvollem Witz sein Kabarett „Morgen-Land“ im Lichtspielhaus offeriert.