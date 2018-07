Riedlingen wird zum „Brückenmekka“

An Superlativen fehlte es nicht. Als „Stadt der Brücken“ bezeichnete Vize-Regierungspräsident Dr. Utz Remlinger die Stadt Riedlingen; „Brückenmekka“ nannte sie Sven Plieninger vom Planungsbüro sbp aus Stuttgart: Beim Festakt zur offiziellen Einweihung der neuen Kanalbrücke und des Spitalbrückles am Donnerstagmorgen erhielt die Stadt viel Lob für diese Bauwerke und auch für das Gesamtensemble inklusive Platzgestaltung und Lichtkonzept. Rund 90 Gäste waren zur Einweihung gekommen, bei der auch vier Tafeln an den Brücken enthüllt wurden.

„Als Abschluss des Brückenjahres“ bezeichnete Bürgermeister Marcus Schafft die offizielle Einweihung. Nach der Inselbrücke im vergangenen Jahr, können nun auch die neue Kanalbrücke und das Spitalbrückle offiziell ihrer Bestimmung übergeben werden. Mit der neuen Kanalbrücke werde die trennende Wirkung der Altstadt und der „Neustadt“ formschön überbrückt. Gleichzeitig werde das Stadtbild aufgewertet, betonte Bürgermeister Marcus Schafft in seiner Begrüßung. Rund 90 Gäste waren zur Einweihung gekommen; Gemeinderäte und Bürgermeister, Politiker, Verantwortliche der beteiligten Baufirmen und Planer sowie städtische Mitarbeiter und Bürger.

Langer Weg

Schafft ging auch auf den „langen Weg“ bis zum Brückenbau ein. 2003/2004 fand ein Architektenwettbewerb zur Gestaltung der Kanalbrücke statt. Doch erst 2014/2015 wurde der Neubau de Kanalbrücke konkret angegangen, nach schwierigen Abstimmungen zu weiteren Planungen, wie der Kernstadtentlastungsstraße.

Rund 2,5 Millionen Euro wurden für die Kanalbrücke samt Umfeldgestaltung investiert. Dazu rund 250 000 Euro für das neue Spitalbrückle. Doch dies muss die Stadt nicht alleine tragen, sondern erhält Zuschüsse vom Land. Allein 700 000 Euro für die Kanalbrücke. Dementsprechend galt der Dank Schaffts dem Regierungsvizepräsidenten in Vertretung des Landes.

Aufweitung der Brücke

Remlinger legte den Fokus seiner Rede auf den Hochwasserschutz, ist doch die neue Kanalbrücke ein wichtiger Baustein im Konzept der Stadt Riedlingen. Das geht zurück ins Jahr 2002. Mit der Erneuerung der Brücke und der Aufweitung von 27 auf 34 Meter wird der Hochwasserschutz gestärkt. „Ich wünsche der Stadt Riedlingen und seinen Bürgern alles Gute“, so Remlinger – und dass die Brücken Menschen verbinden mögen.

Mehr als angetan von der Brückensituation und -gestaltung zeigte sich Sven Plieninger vom Planungsbüro sbp. „Ich bin richtig begeistert“, so Plieninger, Riedlingen habe Potenzial. Auch er ging auf die Historie ein. 2004 habe er Riedlingen zum ersten Mal gesehen. Nach zehn Jahre kam der Anruf aus dem Riedlinger Rathaus von Stadtbaumeister Johann Suck: „Herr Plieninger, können Sie sich noch erinnern? Es geht wirklich weiter“, habe Suck damals gesagt.

Und es ging weiter, wenn auch etwas anders als zunächst geplant. Denn statt der Brücke in der herkömmlichen Betonbauweise, wurde eine moderne Stahlkonstruktion gewählt. Auch aus Zeitgründen, denn bis Jahresende musste die Brücke nutzbar sein – so die Vorgabe. „Das war eine große Herausforderung und ein Wettlauf mit der Zeit.“ Optisch gleiche die jetzige Brücke dem Entwurf von damals, aber die technische Ausführung ist komplett anders, ist auf dem Stand der Zeit. „Damit sind Sie ganz vorne mit dabei, was Brückenbau angeht“, so Plieninger.

Gute Zusammenarbeit

Plieninger dankte der Stadtverwaltung mit Stadtbaumeister Johann Suck und Tiefbauamtsleiter Peter Dorn für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Und auch dem Gemeinderat, dass das Büro gleich mehrfach zum Zuge gekommen ist. Zunächst bei der Inselbrücke, dann bei der Kanalbrücke und zuletzt beim Spitalbrückle. Dieses 18 Meter lange und 2,2 Meter breite Brückle ist in der Gestaltung angelehnt an die vormalige Holzbrücke; die Bögen wurden aufgegriffen „aber neu interpretiert“. Und die Gestaltungssprache ist in einem Guss mit den anderen Brücken. Und auch die neue Holzbrücke, die im kommenden Jahr gebaut werden soll, wird diese Elemente wieder aufgreifen.

Gesegnet wurden die Brücken von Pfarrerin Anne Mielitz und Pfarrer Walter Stegmann. Mielitz griff in ihrer Ansprach das Bild des Brückenbauens auf und las die Bibelstelle mit dem Zöllner Zachäus vor. Mit einem Satz habe Jesus den einbezogen. „Bauzeit 30 Sekunden; Kosten 0 Euro.“ Die Segnung mit Weihwasser nahm Pfarrer Stegmann vor.

Tafeln enthüllt

Bei der Feier, die von einem kleinen Ensemble unter der Leitung von Stadtmusikdirektor Michael Reiter musikalisch umrahmt wurde, wurden auch erstmals die neuen Metalltafeln enthüllt, die vom Ertinger Künstler Gerold Jäggle geschaffen worden sind. Sie sind rechts und links der neuen Kanalbrücke sowie beim Inselsteg und dem Spitalbrückle eingelassen. Darauf sind die Rahmendaten der Brücken eingearbeitet, aber auch die Brücken stilistisch dargestellt. In einer Tafel ist auch die alte Kanalbrücke von 1901 verewigt. Und als Besonderheit ist die alte Tafel ins neue Gebilde mit eingearbeitet.