Riedlingen will den Energy Award

55 Gemeinden in Oberschwaben haben das Zertifikat bereits. Nun will auch die Stadt Riedlingen den European Energy Award (EEA) erreichen und zur EEA-Kommune werden. Am 14. Juni findet die Zertifizierung durch eine externen Prüfer der Bundesgeschäftsstelle des EEA statt.

Der Leiter der Energieagentur Biberach, Walter Göppel, ist sehr optimistisch, was die Zertifizierung für Riedlingen angeht. Er rechnet fest damit, dass die Stadt am 14. Juni die Hürde überspringt und das Zertifikat erhält. Um dies zu erreichen, muss sie auf sechs Handlungsfeldern (siehe unten) ihre Stärken und Schwächen mit Blick auf Energieeffizienz darlegen und eine Quote von mindestens 50 Prozent erreichen. Nach Einschätzung von Göppel und der Energieagentur liegt Riedlingen bei 55 bis 60 Prozent. Der Vorteil einer EEA-Kommune, abgesehen vom Profit für die Umwelt und das Klima: EEA-Kommunen erhalten bis zu 20 Prozent mehr Fördermittel beim Programm „Klimaschutz Plus“ und kommen in weitere Förderprogramme von EU, Bund und Land. Bei einem Wert von über 75 Prozent kann eine Kommune den Gold-Status erreichen.

Luft nach oben

Doch soweit ist Riedlingen trotz der „nachhaltigen Stadt“ noch lange nicht. Göppel sieht auf einzelnen Handlungsfeldern deutlich Luft nach oben – was sich allerdings zum Teil auch wieder im städtischen Haushalt bezahlt machen würde. Denn höhere Energieeffizenz bedeutet etwa auch weniger Strom- oder Heizölkosten.

Dabei zeigt sich Göppel sehr praxisnah. Bei der Maßnahmen-Vorschlagsliste für die kommenden Jahren, will er die Maßnahmen aussortieren, die höhere Investitionen erfordern, sich aber nicht innerhalb der nächsten zehn Jahre amortisieren. Deshalb werden die Vorschläge nach Wichtigkeit eingestuft und sollen dementsprechend umgesetzt werden.

Großes Potenzial sieht er beim Arbeitsfeld „Kommunale Gebäude und Anlagen“. Hier liegt Riedlingen derzeit unter 50 Prozent. Dass hier die Stadt noch nicht so gut aufgestellt sei, sehe man an den jährlichen Energiekosten, so Göppel. Hier hält er die Erstellung eines Leitfadens für energieeffizientes und nachhaltiges Bauen für städtische Liegenschaften. Auch der Aufbau eines kommunalen Energiemanagements wird von der Energieagentur angeregt. Beides soll 2018 angegangen werden. Auch die weitere Nutzung von Photovoltaik für städtische Gebäude regt er an. Damit rennt er bei Teilen des Rats offene Türen ein. Gemeinderat Roland Uhl hatte etwa mehrfach kritisiert, dass der neue Tourist-Energy-Point und auch das Hallenbad keine Photovoltaikmodule auf dem Dach haben.

Radwegkonzept angeregt

Ebenso noch Luft nach oben sieht Göppel beim Thema Mobilität. Hier plädiert er für ein Radwegkonzept in der Stadt, um die Menschen zum Umstieg auf das Rad zu gewinnen. Dafür will er allerdings auch die Unternehmen ins Boot holen, um auch Pendler aus dem Nahbereich zum Umstieg zu bewegen. Andere Städte hätten damit gute Erfahrungen gemacht, so Göppel: Schelle Effekte, verhältnismäßig geringe Kosten und gute Resonanz der Bürger. Auch eine Optimierung im öffentlichen Nahverkehr könnte er sich vorstellen, etwa bei der Andienung der Ortsteile. In anderen Städten wird dazu ein Bürgerbus eingesetzt. Auch öffentlichkeitswirksam Aktionen wie ein Mobilitätstag oder die Teilnahme an der bundesweiten Aktion „Städteradeln“ das deutschen Klimabündnisses regt er an.

Gut aufgestellt sieht er die Stadt beim Arbeitsfeld Versorgung und Entsorgung mit einem Wert von 70 Prozent. Dennoch sind hier Maßnahmen im Arbeitsplan vorgesehen – etwa den Ausbau der Kraftwärmekopplung oder die Optimierung der Trinkwasserversorgung durch Austausch der Pumpen.

Aktives Energieteam

Gute Werte hat die Stadt auch in den Bereichen interne Organisation der Verwaltung (70 Prozent) und Kommunikation und Kooperation (68 Prozent). „Die Stadt hat ein aktives ämterübergreifendes Energieteam“, sagt Göppel und dank der „nachhaltigen Stadt“ auch einen externen Beraterkreis. Und dass das Thema „Kommunikation und Kooperation“ überhaupt so wichtig genommen wird, verteidigt Göppel: Denn wenn man viel erreichen will, muss man die Öffentlichkeit, aber auch Schulen und Unternehmen einbinden. Eine Stadt allein kann es nicht richten.

Vorwurf: „Nicht unabhängig“

Im Gemeinderatsausschuss hat Göppel das Programm vorgestellt. Bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung wurde damals dem Rat eine Weiterverfolgung empfohlen. Nur Roland Uhl hat sich gegen das Projekt ausgesprochen. Das sei eine „Luftnummer“, so Uhl, der zudem kritisiert, dass die Energieagentur nicht unabhängig sei. Denn neben Kommunen und Landkreisen sind auch die Stadtwerke und die EnBW bzw. Netze BW Gesellschafter der Energieagentur.

Doch Göppel verteidigt diese Struktur: Bei der Gründung vor fast 20 Jahren sei festgelegt worden, dass die Kommunen über 50 Prozent der Gesellschafteranteile halten. Außerdem sieht er die Einbindung aller Akteure dieses Handlungsfelds positiv: Alle sind einbezogen und damit könne keine „ausbüchsen“.

Handlungsfelder und die Bewertung Riedlingens

Folgende Handlungsfelder werden genauer beleuchtet und die Prozentzahl ist die Einschätzung der Energieagentur, wie Riedlingen jeweils steht:

1. Entwicklungsplanung, Raumordnung (zum Beispiel Klimaschutzstrategien, Perspektiven und Energiekonzepte): Derzeitiger Stand - rund 60 Prozent

2. Kommunale Gebäuden und Anlagen (die Energiebilanz öffentlicher Gebäude): 48 bis 50 Prozent

3. Versorgung und Entsorgung (zum Beispiel im Bereich der Abwasserentsorgung): 70 Prozent

4. Mobilität (etwa Vermeidung von motorisiertem Verkehr): 52 bis 54 Prozent

5. Interne Organisation der Verwaltung mit Blick auf Klimaziele: 70 Prozent

6. Kommunikation und Kooperation, um Bürger und Unternehmen beim Klimaschutz mitzunehmen: 68 Prozent.