Riedlingen tanzt und feiert bis spät in die Nacht

Eine perfekte laue Frühsommernacht und die Veranstaltung „Riedlingen tanzt“ hat die Innenstadt wieder mit Leben gefüllt. Vor den Lokalen genossen die Leute das Wetter und drinnen die Musik verschiedener DJs. In sieben Locations war für acht Euro von Schlager bis Reggae, über Rock bis Indie bis hin zu den Charts von heute alles geboten. Am frühen Abend war die Innenstadt bereits sehr belaufen und die Besucher sammelten sich vor den Lokalen in der Fußgängerzone.

So genossen viele das schöne Wetter und die sommerlichen Temperaturen. Einige Besucher erinnerte die Atmosphäre an den Flohmarkt oder das Stadtfest, nur die Imbissstände auf dem Marktplatz würden fehlen. Die Tanzflächen direkt vor den DJs waren zunächst eher dürftig gefüllt. Doch das tat der Stimmung kein Abbruch, denn wie vom Veranstalter vorhergesagt, suchten die Besucher von „Riedlingen tanzt“ gegen 23 Uhr die Tanzflächen auf.

Perfekt abgestimmte DJs auf die jeweiligen Lokale machten den Abend zu einem spannenden Spaziergang durch die Lokale und Musikgenres. Im Löwenstadl wurden passend zum rustikalen Interior die Schlagerhits a la Après-Ski-Party von DJ Kaufe aus Meßkirch aufgelegt. Bei vollem Haus war auch dort die Stimmung super. Nächste Anlaufstelle war das Plaza. Von Weitem schon konnte man die große Menschenansammlung sehen, die sich vor dem Lokal gebildet hatte. Drinnen als auch draußen gab es für das Team des Plazas gut zu tun, denn die Nachfrage nach Cocktails war groß. Diese passten ideal zur sommerlichen Atmosphäre. Drinnen war das Mobiliar der Café-Bar ausgeräumt worden, um einen großen Dancefloor zu schaffen. DJ Beats aus Herbertingen sorgte mit einer Mischung aus Elektro, House und Charts für die gute Stimmung. Unter den zahlreichen Gästen fand man auch einen im Elefantenkostüm getarnten Herbertinger. Schnell war klar, dass es sich bei dem Elefant mit Bauchladen und Anhang um einen Junggesellenabschied handeln muss. Die Jungs nutzen die Veranstaltung, um sich durch den Verkauf aus ihrem Bauchladen den Abend zu finanzieren.

Von nebenan klangen neben den Gesprächen vor dem Lichtspielhaus, aktuelle und altbekannte Reggae und Dancehall Beats herüber. Die Stuttgarter „Keep it Real Crew“ ist gern gesehener Gast in Riedlingen und sorgte im Saal des Lichtspielhauses für eine engeriegeladene Atmosphäre. Zur nächsten Location ging es über den Marktplatz ins Kreuz. Hier präsentierten sich zwei DJs auf zwei Floors. Wie überall, war das Publikum hier ebenfalls durch alle Altersklassen bunt gemischt. Richtung Stadtauswärts konnten man noch Halt im Stadtgespräch machen. Dort nutzen die Besucher die Terrasse direkt an der Donau, um sich etwas von der Tanzerei zu entspannen, danach ging es in den Innenraum des Lokals. DJ Fetnan aus Stuttgart ließ dort ganz analog die Vinylscheiben drehen und spielte Musik aus den 70er- und 80er-Jahren. Die letzte Location befand sich etwas weiter entfernt. Dennoch machten sich viele auf den Weg über die Brücken ins Donauduck zur Rockmusik.

Bis 3.30 Uhr war die Stadt belebt. Dann machten sich die Besucher von „Riedlingen tanzt“ friedlich und glücklich auf den Weg in die definitiv letzte Location der Nacht – das Bett. Bereits während der Veranstaltung wurde von den Besuchern samt Wirten der Wunsch nach einer Wiederholung von „Riedlingen tanzt“ laut. Seine Mission, den Leuten in der ländlichen Region etwas zu bieten, war Christian Bieler definitiv geglückt. Selten war die Riedlinger Innenstadt derart belebt.