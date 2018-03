Acht Kneipen, zig unterschiedliche Musikrichtungen: Das bietet Riedlingen am Freitag, 20. April, wenn es heißt „Riedlingen tanzt“ – die Kneipennacht mit DJs. Veranstalter ist Christian Bieler mit seiner Event-Agentur Nighttain. Der Besucher bezahlt acht Euro Eintritt und kann zwischen den einzelnen Kneipen wandern. Der Vorverkauf beginnt am Freitag, 23. März. Der Einlass ist ab 18 Jahren.

„Ich habe die Mission bei uns in der ländlichen Gegend den Menschen etwas zu bieten“, sagt Christian Bieler. Vor knapp 15 Jahren habe er begonnen Events zu organisieren, unter anderem das No Stress Festival, Poetry Slams, Konzerte, Beach Partys, Club- und Kneipennächte in Bad Saulgau und Meßkirch. Wichtig ist dem 34-Jährigen, dass die Besucher gute Musik zu fairen Eintrittspreisen bekommen. Die Gewinnerzielung stehe dabei nicht an allererster Stelle, sagt er. Mit Riedlingen bringt er nun „die dritte Stadt zum Tanzen“. „Ich mache das nur in Städten, zu denen ich einen Bezug habe und die Lokale kennen. Neben Meßkirch und Bad Saulgau sei das Riedlingen, erklärt der Gögginger.

In Riedlingen hat der Eventveranstalter acht Locations gefunden, in denen den Besuchern Musik der verschiedensten Art geboten wird – vom Schlager bis Reggae, von Alpenrock bis Indie. Die DJs kommen zum Teil von weit her. DJ G.A.S. reist aus Zürich an und wird im Bierbrunnen auflegen. Der rockende Schweizer hat bereits mit acht Jahren leidenschaftlich gern Schlagzeug gespielt. Ab 1995 stürzte er sich als Discjockey ins Nachtleben und legt seitdem in verschiedenen Clubs und bei Festivals auf.

Im Donauduck legen „Radau&Rabatz Club“ für alle auf, die auf HipHop, Dubstep, Trap und Electro stehen. Die Tübinger wollen Schubladen sprengen und musikalische Mauern in den Köpfen niederreißen.

Die „Keep it Real Crew“ kommt aus Stuttgart nach Riedlingen ins Kino und bringt den Reggae mit. Gegründet wurde das Soundsystem „Keep it real Crew“ im Sommer 2008. Durch Auftritte in den süddeutschen Metropolen, der Schweiz, Spanien sowie Holland besitzt die „Keep it real Crew“ einiges an Erfahrung. Durch die unterschiedlichen Geschmäcker der Crew werden sämtliche Facetten jamaikanischer Tanzmusik abgebildet.

Dj Caspa aus Ravensburg legt seit zirka zehn Jahren 70’s Funk and Soul, Funky Breakbeats, Organic Grooves, Nu Funk und Hip Hop Classics wie auch Good New School Hip Hop auf. Als absoluter Vinylliebhaber ist er in Riedlingen (Bollwerk, Lichtspielhaus, Go in), Ulm, Stuttgart, Koblenz, Berlin, Hamburg und im Bodenseeraum unterwegs. Sowohl live als auch auf seinen Mixveröffentlichungen versucht er seine Zuhörerschaft auf eine eigene Art in den Bann zu ziehen. Mit seiner Crew Cookerymusic brachte er auch schon die Kochevents Take 5 mit Ralf Zacherl musikalisch zum Kochen und ist seit 2010 fester Bestandteil der Rap Crew Extra Large, die er auf deren Liveauftritten mit Scratches begleitet.

Die Kneipen und die Musikrichtungen:

Kreuz I: HipHop mit DJ Caspa + DJ Skut (Cookery Music)

Kreuz II: 90er-Jahre-Sound mit DJ Mc Luvin (Tübingen)

Löwenstadl (Tapas Bar): Apres Ski – Alpenrock – Schlager mit DJ Kaufe (Messkirch)

Plaza: Elektro, House und Charts mit DJ Beats (Herbertingen)

Kino: Reggae, Dancehall mit Keep it Real Crew (Stuttgart)

Bierbrunnen: Rock und Metal mit DJ G.A.S. (Zürich)

Donauduck: Radau&Rabatz Club – Indie, Dubstep, Mashup mit Radaumeister Age (Tübingen)

Stadtgespräch: 70er und 80er auf Vinyl mit DJ Fetnan (Stuttgart)