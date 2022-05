„Riedlingen tanzt“ bringt wieder Leben in die Stadt

Christian Biehler rief und sie kamen in Strömen, die Tanz- und Vergnügungslustigen aus Riedlingen und der Umgebung. Man konnte sie förmlich spüren, die Begeisterung nach einem unendlich scheinenden Lockdown, der kaum Möglichkeiten zum Austoben bot. Der Veranstalter wollte den Gästen nach lange geübter Zurückhaltung mal wieder die Gelegenheit bieten zu günstigen Eintrittspreisen „die Sau raus zu lassen“ und sie kamen in Strömen. Bereits am frühen Abend waren die Straßen in Riedlingen gut gefüllt und alle warteten, bis endlich um 21 Uhr die Party in den acht Lokalen im und beim Stadtzentrum starten konnte.

Kenner der Kneipenszene

Biehler ist 39 Jahre alt, gelernter Bankkaufmann und kommt aus Göggingen bei Krauchenwies. Schon in jungen Jahren organisierte er ehrenamtlich Musikfestivals, legte als DJ Platten auf und unterhielt die Leute. Gleich zu Beginn des Corona bedingten Lockdowns, als an Party nicht mehr zu denken war, baute er sich einen Fastfoodtruck aus und verdiente so während der Pandemie sein Geld. Persönliche Kontakte nach Riedlingen und als Kenner der örtlichen Kneipenszene wollte er hier jetzt mal eine richtige Sause veranstalten.

Gute Kontakte zu DJs

Die Riedlinger Wirte vom Kreuz, Löwenstadl, Plaza, Bierbrunnen, Lichtspielhaus, Donau Duck, Stadtgespräch und Jugendforum waren von der Idee angetan und mit der VR-Bank Riedlingen-Federsee eG fand sich auch ein Sponsor, der das Projekt wohlwollend mittrug. Biehlers gute Kontakte zu namhaften DJs aus ganz Baden-Württemberg und der Schweiz wurden genutzt um ein breites Spektrum von Musikstilen über Hip-Hop, Mash-Up Indie, Schlager, Oldies, Reggae, Rock und Elektro bis hin zu Après Ski zu bieten.

Einen ganz besonderen Dank möchte Biehler an die Anwohner für deren Verständnis den Lärm zu ertragen ausrichten. Auch der Stadtverwaltung Riedlingen ist er für die wohlwollende Unterstützung dankbar, wie er in einem kurzen Gespräch am Abend betont. Viel Zeit hat er nicht, steht ständig unter Strom, telefoniert und organisiert meist und muss auch noch die DJs von Real Rock aus Schaffhausen zum Jufo lotsen, da diese die Location nicht finden. Da alles reibungslos ablief, ist Biehler zufrieden und denkt bereits über eine Neuauflage im nächsten Jahr nach.