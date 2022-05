Kneipennacht mit DJs lockt am Freitag nach Riedlingen

Acht Kneipen mit neun Locations und zig unterschiedlichen Musikrichtungen: Das bietet Riedlingen am Freitag, 13. April, wenn es heißt „Riedlingen tanzt“ – die Kneipennacht mit DJs. Veranstalter ist Christian Bieler mit seiner Event-Agentur Nighttain. Der Besucher bezahlt einmal Eintritt und kann zwischen den einzelnen Kneipen wandern. Einlass in die Lokale ist ab 21 Uhr und ab 18 Jahren.

Leuten auf dem Land etwas bieten

Christian Bieler hat vor fast 20 Jahren begonnen Events, wie das No Stress Festival, Poetry Slams oder Beach Partys, zu organisieren. „Riedlingen tanzt“ stellte er im Jahr 2018 zum ersten Mal auf die Beine und verbuchte gleich einen vollen Erfolg. Seine Intension ist, in der ländlichen Gegend den Menschen etwas bieten. Wichtig sei, dass die Besucher gute Musik zu fairen Eintrittspreisen bekommen. Die Gewinnerzielung stehe dabei nicht an allererster Stelle.

In Riedlingen hat der Eventveranstalter acht Gaststätten und Kneipen gefunden, in denen den Besuchern Musik der verschiedensten Art geboten wird – vom Schlager bis Reggae, von Alpenrock bis Indie. Dabei kommen die DJs teilweise von weit her – aus Stuttgart, Frankfurt, Ulm, Tübingen und der Schweiz.

HipHop im Kreuz

Im „Kreuz“ wird sowohl im Erdgeschoss als auch in der Kneipe im ersten Stock Musik gemacht. DJ David DeLane gilt als der Aufsteiger in der Stuttgarter DJ-Szene. Mit gerade mal Anfang 20 hat der Junge mit den flinken Fingern bereits den renommierten GTA DJ-Contest eingefahren. Er hat die besten HipHop Tracks am Start und bringt die Partycrowd zum Beben.

In der zweiten Location im „Kreuz“ legt DJ Beestyle mit musikalischer Leidenschaft auf. Von anderen DJs unterscheidet ihn, dass er keine fertigen Mash Ups spielt, sondern die Songs live remixed. Er spielte mehrmals auf den größten Hip-Hop Festivals Europas, auf Rock am Ring und legt seit Jahren auf dem Southside Festival im Partyzelt auf.

Alpen-Rock und Apres Ski

Im Löwenstadl (Tapas Bar) garantiert DJ kaufe aus Meßkirch Partystimmung und will mit Partyschlagern, Apres Ski und Alpenrock-Musik den Tanzwütigen Beine machen. Seinen ersten Einsatz hatte DJ kaufe vor über 20 Jahren, inzwischen wird er als „all-mixed-up-DJ“ für Großevents wie Narrentreffen, Firmenfeiern oder Mottopartys gebucht.

In der Café Bar Plaza gibt es am Freitagabend Elektro, House und Charts mit DJ Philhouse aus Ulm, der seit vielen Jahren in Clubs, auf Partys und Festivals im süddeutschen Raum vertreten ist. Zusammen mit DJ Beats sorgt er für Charts und elektronische Musik. Im Lichtspielhaus ist der Radau und Rabatz Klub mit DJ N3FF zu Gast. Sie liefern einen Koffer voll Indie, HipHop, Dubstep, Trap und Electro. Der Stuttgarter DJ und Produzent ist seit 2012 beim DASDING Radau & Rabatz Klub mit dabei und spielt seine Sets in sämtlichen Clubs und auf Festivals des Landes (Southside Festival, Utopia Island, ...).

Schlager im Bierbrunnen

Gute Laune ist beim erfahrenen DJ Elle Programm. Im Bierbrunnen können die Besucher zu Schlagern tanzen. Von Abba bis Zappa, über Beatles, Rolling Stones und deutsche Klassiker von Grönemeyer und Udo Lindenberg wird er einfach alles spielen, was gute Laune macht und um zum Tanzen anregt. Im Donauduck haut Mc Luvin aus Tübingen den Gästen die Golden Classics der 90er Jahre mit seinen Turntables um die Ohren. Das alter Ego des spießigen Tübinger Rappers HarryC. spielt alles, was nicht bei drei auf der Palme ist. Und im Café Stadtgespräch wird DJ Fettnan wieder für 80er-Jahre-Musik auf Vinyl sorgen.

Real Rock Sound aus der Schweiz

Und in der neunten Location, im Jufo, gib es mit „Real Rock Sound“ Reggae/Dancehall aus der Schweiz. Im Sommer 2001 wurde das Soundsystem „Real Rock Sound“ von den drei Schaffhauser Selectas Mista, Natty B und Doublechin gegründet. Sie versorgten das Schaffhauser Partyvolk mit jamaikanischen Vibes und sind mittlerweile auch in Deutschland erfolgreich unterwegs.

Die Karten gibt’s im Vorverkauf für 8 Euro in den teilnehmenden Gaststätten und Kneipen. An der Abendkasse sind die Tickets zu 10 Euro erhältlich, in der VR Bank Riedlingen-Federsee für 7 Euro, nach Vorlage der Goldenen Bankcard. Tickets sind außerdem buchbar unter Telefon 0751/29555777 oder online unter schwäbische.de/tickets. Besitzer der Abokarte der Schwäbischen Zeitung erhalten für sich und eine Begleitperson zwei Euro Rabatt auf den Eintrittspreis.