Riedlingen steht im Halbfinale

Der TSV Riedlingen ist den Sportfreunden Hundersingen ins Halbfinale des Fußball-Bezirkspokals gefolgt. Mit 5:2 besiegten die „Rothosen“ den Gast aus Altshausen.

TSV Riedlingen – FV Altshausen 5:2 (1:0). - Tore: 1:0 Fabian Ragg (33.), 1:1 Patrick Hugger (47.), 2:1 Dennis Retunskij (50.), 3:1, 4:1 Dennis Altergot (64./67.), 4:2 Marc Krämer (82./FE), 5:2 Pascal Schoppenhauer (85.). - Z.: 150. - Nach 90 Minuten stand ein verdienter 5:2-Sieg für die Hausherren und die Qualifikation fürs Halbfinale fest. Anfangs taten sich beide Teams schwer den kalten Temperaturen zu trotzen. Die „Rothosen“ waren aber von Beginn an wacher und spielten so die ersten Chancen heraus. Die 150 Zuschauer im Donaustadion mussten allerdings bis zur 33. Minute warten, ehe Fabian Ragg die Hausherren per Kopf mit 1:0 in Führung brachte. Mit diesem Ergebnis ging es auch in die Halbzeit. Kurz nach dem Seitenwechsel glich Patrick Hugger zum 1:1 aus (47.). Dies schockte den TSV Riedlingen allerdings kaum. Kurze Zeit später war es Youngster Dennis Retunskij, der auf 2:1 erhöhte. In der 57. Minute kam Riedlingens Goalgetter Dennis Altergot ins Spiel, der mit einem Doppelschlag die Partie auf 4:1 stellte und die Vorentscheidung herbeiführte (64./67.). Altshausen konnte durch einen Strafstoß von Marc Krämer noch auf 4:2 verkürzen (82.), doch Pascal Schoppenhauer stellte den alten Abstand wieder her (85.). Uwe Stark war ein guter Leiter der Partie.