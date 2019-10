Die Stadt Riedlingen soll mit vereinten Kräften von Müll befreit werden. Dazu plant die Stadt am Samstag, 19. Oktober, eine große Gemarkungsputzete. Dazu lädt sie alle Interessenten zur Mithilfe ein. Eine Anmeldung bei der Stadt ist erwünscht und bis Freitag, 18. Oktober, möglich. Die Aktion soll von 8 bis um 14 Uhr stattfinden.

Das Stadtgebiet wird dazu in sechs verschiedene Bezirke aufgeteilt. Für alle Bezirke sind Treffpunkte und Anlaufstellen ausgeschrieben. Für Ober- und Unterried gilt der Treffpunkt Stadthallenareal; für den Bezirk „Westlich der Ziegelhüttenstraße“ die Goldbronnenstraße (Gärtnerei). Die Teilnehmer des Bezirks Klinge I und Klinge II treffen sich an der Michael-Holzhay-Straße bei der Wiese und die Teilnehmer des Bezirks Vogelberg und Industriestraße treffen sich an der Wendeplatte bei der Joseph-Christian-Straße. Der Treffpunkt für den Bezirk Eichenau und Mancherloch befindet sich am Kindergarten der Gartenstraße und die Innenstadt trifft sich am Parkplatz des Rathauses. Die Helfer in Daugendorf treffen sich bei der Gemeindehalle am Haldenrain. Der Treffpunkt in Grüningen liegt an der Parkstraße beim Kindergarten. Das Gemeindehaus am Raiffeisenweg ist der Treffpunkt in Pflummern. Und die Müllsammler in Zell-Bechingen treffen sich beim Feuerwehrgerätehaus Zell. In Neufra und Zwiefaltendorf gibt es bereits eigene Sammeltermine und daher werden dort in diesem Jahr eigene Putzaktionen organisiert.

Für jeden Helfer liegen an der Putzete eine Sicherheitsweste und Handschuhe bereit, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung. Ferner erhält jeder Helfer nach getaner Arbeit ein Vesper. Beabsichtigt ist, bis gegen 13 Uhr Müll zu sammeln und im Anschluss das Vesper auszuteilen.

Die Einteilung der einzelnen Trupps wird am 19. Oktober vor Ort vorgenommen. Die Stadtverwaltung wird im Rahmen der Organisation der Putzete durch die Feuerwehr, das DRK und das THW unterstützt.

Um die Stadtverwaltung bei der Organisation zu unterstützen, wird um Anmeldung bis spätesten Freitag, 18. Oktober, um 12 Uhr gebeten – mit der Information, wo und mit wie vielen Personen an der Markungsputzete teilnehmen werden. Natürlich seien auch Kurzentschlossene herzlich willkommen.