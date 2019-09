Riedlingen putzt sich raus

Der Interessentenzahl nach zu urteilen, scheint Riedlingen samt Umgebung bald von achtlos weggeworfenem Müll und unerlaubt entsorgtem Müll befreit zu sein. Sehr viele folgten der Einladung von Bürgermeister Marcus Schafft in den Rathaussaal. Dort skizzierte Hauptamtsleiter Christian Simon die geplante Markungsputzete. Durch viele freiwillige Helfer soll die Stadt und die Natur rund um Riedlingen am 19. Oktober entmüllt werden.

Bürgermeister Schafft freute sich über die rege Teilnahme an der Infoveranstaltung. „Es ist eine gute Sache sich für unser Städtle einzubringen, ein begrüßenswertes Vorhaben, diese Aktion – neben dem üblichen Osterputz – nun durchführen zu wollen“, warb Schafft für die Putzete. Hauptamtsleiter Simon erklärte, wie dieser Tag organisatorisch ablaufen soll. In einer Gesprächsrunde der Sachgebietsleiter sei die Idee geboren worden. Gedacht sei die Herbstputzete als Ergänzung und nicht als Konkurrenzveranstaltung zu den motivierten Einsätzen der Vereine in Riedlingen und den Teilorten. Das sensible „Ressort“ Donau und Schwarzachufer und weitere Gewässer wie die Missmahl’schen Anlagen sind auch weiterhin dem Fischereiverein überlassen.

Riedlingen wurde für den Müllentsorgungstag in sechs Stadtbezirke eingeteilt, dazu kommen noch die Teilorte. In jedem Bezirk ist zentral eine Anlaufstelle für die Helfer situiert. Beispielsweise wird das Ober- und Unterried zum Müllsammeln zusammengefasst, zugehörige Anlaufstelle und Sammelplatz ist das Stadthallenareal. Weitere Bezirke: Grüninger und Altheimer Siedlung, Klinge I und Klinge II, Vogelberg und Industriestraße, Eichenau und Mancherloch, Innenstadt.

Hilfe und Beistand für die Helferinnen und Helfer gibt es von der Feuerwehr, dem THW und dem DRK, die mit im Boot sind. Je ein Begleiter der Feuerwehr wird mit den Gruppen unterwegs sein, falls es Probleme mit schwerem Müll geben sollte. Es wird eine telefonische Kontaktstelle im Feuerwehrgerätehaus besetzt sein. Die Entsorgungsgruppen werden also koordiniert und instruiert, mit Equipment wie Sicherheitshandschuhen und Sicherheitswesten ausgestattet. Die Westen werden von Manfred Schlegel gesponsert, dies äußerte der Stadtrat bei der Infoveranstaltung spontan. Das Landratsamt bietet die Möglichkeit den Müll kostenlos bei der Umladestation in Unlingen zu entsorgen, damit haben die Helfer natürlich nichts zu tun.

Teilnehmer tragen sich in Listen ein

In der Zeit von 8 bis 14 Uhr soll die große Aktion steigen. Danach bekommen alle Teilnehmer eine Mahlzeit. Etwa 14 Tage vor dem Aktionstag sollte die Stadt grob über die Teilnehmerzahl informiert sein. Dies geschieht über aushängende Listen im Rathaus. Aber auch eine telefonische Anmeldung ist möglich (Telefon 07371/183-37 oder 183-34). „Es reicht zu sagen, wir kommen mit fünf Mann, wir benötigen einfach grob eine Hausnummer und wollen die Organisation nicht so hoch hängen“, so Simon. Natürlich sind auch dennoch Müllentsorger willkommen, die sich kurzfristig zur Unterstützung entscheiden.

Bürgermeister Schafft wertet die Aktion als Initialzündung, damit der Einzelne sensibilisiert wird uns sich auch mal bückt und Müll aufhebt. „Man darf sich in Riedlingen bücken und Müll auflesen, davon haben wir alle einen Mehrwert.“ Aus dem Publikum kamen Anregungen, die Aktion danach auszuwerten oder auch die Schulen mit einzubeziehen.