Riedlingen II unterliegt TSV Seissen I im Schach

Am letzten Spieltag der B-Klasse Nord Oberschwaben verlor die 2. Mannschaft der Schachfreunde Riedlingen gegen den Tabellenführer TSV Seissen 1 nach hartem Kampf mit 3:5.

Krankheitsbedingt traten die Riedlinger Schachspieler nur zu fünft in Seissen an. Erst einen Bauern, dann die Qualität (Turm gegen Läufer) erobernd gelangte Benjamin Huss schon früh auf die Siegerstraße. Ein Freibauer konnte sich zur Dame umwandeln und brachte den Punkt.

Louis Bobke erarbeitete sich schon in der Eröffnung eine gute Stellung, konnte auch die Rochadestellung des Gegners schwächen. Dieser hatte aber auch Gegenchancen, so dass Bobke und sein Gegenüber Martin Schwenkkraus sich auf ein Remis einigten.

Im Spiel Martin Fuchsloch mit Schwarz gegen Erich Brucker hatten beide Spieler unorthodox auf der c-Reihe einen Doppelbauer. Fuchsloch eroberte eine Qualität. Im Endspiel konnte der Seissener Routinier aber das Remis halten.

In seiner Lieblingseröffnung, dem angriffslustigen Königsgambit, hatte Markus Fauler mit den weißen Steinen von Anfang an ein gutes Gefühl. Er eroberte den f-Bauer und gab diesen Vorteil nicht wieder her. Einen Zug, bevor er den Bauern zur Dame verwandeln konnte, gab sein Seissener Gegenspieler Hans-Jörg Fülle auf.

Rolf App spielte gegen Helmut Frank eine Eröffnung, die zu einer ausgeglichenen Stellung führte. Auch im Mittelspiel konnte sich keiner der Spieler klare Vorteile erarbeiten. Im komplizierten Endspiel mit Dame gegen Dame bei je noch 5 Bauern konnte Frank aber doch mit einem Mattangriff den Punkt zum Mannschaftserfolg mit 5:3 Punkten für Seissen gewinnen.

Benjamin Huss mit 100 Prozent und Topscorerplatz 5 war der erfolgreichste der Nachwuchsspieler vor Louis Bobke mit 1,5 aus 2, Claudius Ott 1 (1) und Martin App 1. Bei den erfahreneren Spielern lag Martin Fuchsloch mit 2,5 Punkten vor Markus Fauler, Rolf App, Gerrit Steinle, Sven Cortes, Klaus Rieber und Christian Mayer.

Mit der Winzigkeit eines halben Brettpunktes weniger rutschten die Riedlinger so bei gleicher Mannschaftspunktzahl am letzten Spieltag noch ganz knapp hinter Berghülen 3 auf den letzten Tabellenplatz.