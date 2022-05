Riedlingen I steigt in die Bezirksliga im Schach auf

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im letzten Spiel der Kreisliga ging es für Riedlingen I gegen die erste Mannschaft des TSV Wiblingen um den Aufstieg in die Bezirksliga, da Tabellenführer TSV Neu-Ulm / SF Blaustein I als Spielgemeinschaft nicht aufsteigen kann. Riedlingen benötigte vier Brettpunkte gegen den Tabellenletzten, um den Aufstieg sicher zu machen. Und an dem Tag lief alles für die Riedlinger: Wiblingen konnte nur sechs Bretter besetzen, so dass Peter Schilling und Hassan Hafes gleich kampflos zwei Punkte verbuchen konnte. Nun fehlten nur noch zwei Punkte. Claudius Ott konnte schon früh eine Figur am Damenflügel gewinnen und war auf der Siegerstraße. Julian Kreutzer kam ihm zuvor, als er mit Weiß gegen Matthias Frank gegen dessen solide Caro-Kann-Verteidigung eine mit Fallen gespickte Variante spielen konnte. Nach überraschenden Wendungen konnte er nach einem Springeropfer auf dem Feld f7 den schwarzen König matt setzen. In der Zwischenzeit war Claudius Ott im Endspiel angelangt und konnte den schwarzen König schön mit zwei Springern und zwei Bauern am Brettrand matt setzen. Damit fiel der Druck von den Riedlinger Spielern ab, der Aufstieg war bereits in trockenen Tüchern.

Mahmoud Zyadah fand sich mit den schwarzen Steinen nach einem komplizierten Mittelspiel gegen Eckhard Händel in einem Endspiel mit mehreren Bauern und ungleichfarbigen Läufern wieder. Dieser Endspieltyp hat die größte Remistendenz, so auch hier: keiner konnte entscheidende Drohungen aufstellen – Remis. Jan Fuchsloch spielte mit Schwarz gegen Routinier Bernd Borowsky. In einem zunächst ausgeglichenen Mittelspiel konnte Fuchsloch mit einer Bauerngabel die gegnerische Dame und einen Läufer angreifen und so entscheidend Material und den Punkt gewinnen. Martin App einigte sich in einer komplexen, aber ausgeglichenen Stellung mit seinem Gegenspieler Guido Ruck auf Remis, nachdem der Mannschaftskampf schon entschieden war. Diesen gleich machten es Thomas Kromer und Markus Zierke in der letzten noch laufenden Partie, auch hier war die Stellung weitgehend ausgeglichen.

Riedlingen I belegt den zweiten Tabellenplatz mit zwei Punkten Vorsprung vor dem Dritten SF Vöhringen II und wird so nach vielen Jahren in der Kreisliga die nächste Saison erfreulicherweise wieder in der Bezirksliga spielen können. Kromer 0.5, Kreutzer 1, Zyadah 0.5, Schilling 1, Fuchsloch 1, Hafes 1, App 0.5, Ott 1.