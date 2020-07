Riedlingen bekommt erstmals 20 Hundetoiletten

Der Baubetriebshof der Stadt Riedlingen stellt bis zu den Sommerferien 20 Hundetoiletten im Stadtgebiet auf. Das geht aus einer Pressemitteilung der Stadt hervor. Die „Toiletten“ sind keine stillen Örtchen für Hunde, sondern sie bestehen aus einem Spender für Hundekot-Tüten sowie aus einem Abfallbehälter zur Entsorgung.

Sie kommen von der Marke „Belloo“, einem Wortspiel aus „Bello“ und „Loo“, letzteres steht in der englischen Umgangssprache für „Lokus“. Die Marke gehört dem Schweizer Familienunternehmen Practica, das für seinen größten Markt, den deutschen, eine Tochtergesellschaft in Lörrach führt.

Von den 20 Hundetoiletten auf der Gemarkung Riedlingen installiert der Baubetriebshof in der Kernstadt acht sowie in jedem Teilort jeweils zwei. In der Kernstadt können Hundebesitzer an folgenden Orten den Kot entsorgen:

Kneippanlage,

Beethovenstraße,

Kirchstraße,

Brühlweg,

Mißmahl’sche Anlagen,

Festplatz,

Kläranlage

und Alte Buchauer Straße.

Bürgermeister Markus Schafft, selbst Besitzer eines Hundes, der „Pepe“ heißt, appellierte an „jeden Hundebesitzer, mit gutem Beispiel voranzugehen und hiervon rege Gebrauch zu machen. Jeder Einzelne leistet damit einen wichtigen Beitrag für ein sauberes Ortsbild.“

Auch andere Hundehalter, die sich für die neuen Hundetoiletten stark gemacht haben, schätzen das neue Angebot. So auch stellvertretend Bianca Gambach, welche beim Aufbau einer Hundetoilette mit vor Ort war.

Nach der geltenden polizeilichen Umweltschutzverordnung hat der Halter oder Führer eines Hundes dafür zu sorgen, dass sein Vierbeiner seine Notdurft nicht auf öffentlichen Wegen, Straßen und Plätzen oder in fremden Vorgärten verrichtet. Dennoch abgelegte Ausscheidungen sind ist nach der Verordnung unverzüglich zu beseitigen.