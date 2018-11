Durchwachsenes Wochenende für die Riedlinger und Ertinger Badmintonspieler. Die 1. Riedlinger Mannschaft kassierte in der Landesliga zwei Niederlagen und rutschte damit auf den vorletzten Tabellenplatz ab. Im Lokalderby zwischen Ertingen und den beiden Riedlinger Mannschaften in der Bezirksliga behielt einmal der TSV Ertingen die Oberhand und einmal die zweite Riedlinger Mannschaft, die damit an der Tabellenspitze bleibt.

Der TSV Riedlingen 1 musste am Wochenende zunächst gegen Laiz 2 in der Landesliga ran – und verließen mit einer 2:6 Niederlage die Halle. Die beiden Punkte für die Riedlinger sammelten die Damen – im Doppel mit Johanna Lenz/Christina Dreher und im Einzel durch Johanna Lenz. Auch das Mixed von Klaus Schmid und Christina Dreher schnupperte am Gewinn, wurde aber letztlich in zwei knappen Sätzen geschlagen. Die Herrenspiele mussten die Riedlinger, die verletzungsbedingt auf Patrick Münch verzichten mussten, alle abgeben.

Das zweite Spiel an diesem Tag war noch klarer: Gegen den neuen Tabellenführer vom TSV Altshausen 3 setzte es eine deutliche 0:8-Niederlage. Hier waren das Damendoppel und das zweite Herrendoppel (Moritz Schmid/Klaus Schmid) am knappsten am Punktgewinn.

Am Heimspieltag zuvor hatten die Riedlinger die beiden Teams des TV Isny 1 und Isny 2 zu Gast. In beiden Spielen holten die Riedlinger ein Unentschieden. So stehen sie nun mit 2:8 Punkten auf dem Vorletzten Platz der Landesliga.

Es spielten: Peter Kaden, Frank Steinhart, Klaus Schmid, Moritz Schmid, Johanna Lenz und Christina Dreher,

In der Bezirksliga war am Samstag Derbyzeit. Ertingen gegen Riedlingen. Im Spiel der dritten Riedlinger Mannschaft gegen Ertingen behielten die Gastgeber deutlich die Oberhand. Die Ertinger siegten mit 7:1. Den Ehrenpunkt für die Riedlinger holte das Damendoppel Manuela Helfert und Carolin Dreher. Relativ knapp war es auch beim Dameneinzel, in dem Sabrina Buck mit 21:19 und 21:17 gegen Manuela Helfert die Oberhand behielt. Ebenfalls nur knapp der Sieg im 2. Herrendoppel von Fabian Eisele und Matthias Fensterle, die gegen Paul Lenz und Benedikt Jungwirth mit 21:19/21:18 gewannen.

Im Duell zwischen Ertingen und der zweiten Riedlinger Mannschaft drehte sich das Bild: Dieses Mal behielten die Riedlinger mit 6:2 die Oberhand. Ganz knapp war das 1. Herrendoppel das die Riedlinger Christian Helfert/Bruno Jungwirth erst im 3. Satz mit 23:21 gegen Michael Bosch und Stefan Hofmann für sich entschieden. Alle anderen Spiele wurden in zwei Sätzen entschieden, wobei das zweite Herreneinzel (Michael Bosch gegen Christian Helfert) und das Dameneinzel (Sabrina Buck gegen Sonja Gehweiler) an die Ertinger ging. Die Ertinger liegen nach diesem Spieltag auf dem zweiten Tabellenplatz mit einem Verlustpunkt mehr.

Ziemlich deutlich auch die Niederlage des 3. Riedlinger Teams im zweiten Spiel des Tages gegen den TSV Laiz 3: Mit 6:2 behielten die Laizer die Punkte bei sich. Nur Dameneinzel (Manuela Helfert) und Damendoppel (Helfert/Carolin Dreher) konnten für die Riedlinger punkten.

Etwas besser schnitt die 2. Mannschaft im Vergleich mit Laiz 3 ab: Die Riedlinger trotzten der Heimmannschaft ein 4:4-Unentschieden ab: Damendoppel (Astrid Behm/Sonja Gehweiler) und Dameneinzel (Sonja Gehweiler) holten sich die Riedlinger, ebenso das 1. Herrendoppel (Helfert/Jungwirth) sowie das 3. Herreneinzel durch Klaus Müller. Nur knapp im Dreisatz ging das 1. Herreneinzel und das Mixed für die Riedlinger verloren, so dass ein möglicher Sieg nicht realisiert werden konnte.

Es spielten:

Riedlingen 2: Christian Helfert, Klaus Müller, Dieter Neumann, Bruno Jungwirth, Sonja Gehweiler und Astrid Behm.

Riedlingen 3: Alfred Möhrle, Paul Lenz, Benedikt Jungwirth, Yakoub Ouertani, Manuela Helfert und Carolin Dreher.

Ertingen: Michael Bosch, Stefan Hofmann, Fabian Eisele, Matthias Fensterle, Sabrina Buck und Margret van Üden-Funk.