Richtig recherchieren will gelernt sein

Schülerinnen und Schüler der Oberstufenklassen Wirtschaftsoberschule und des einjährigen Berufskollegs zum Erwerb der Fachhochschulreife hatten einen schönen und informativen sowie lehrreichen Tag in der Stadt Biberach/Riß erlebt. Das Fach „Projektarbeit“ soll SchülerInnen an das wissenschaftliche Arbeiten heranführen und sie ihre erste kleinere wissenschaftliche Arbeit erstellen lassen. Schritt für Schritt begleiten die leitenden Lehrkräfte, hier Lisa Dumortier und Wolfgang Trotter dabei die Schülerinnen und Schüler – von Exposé über Gliederung bis hin dann zur Projektarbeit.

So entstand dann auch die Idee zu einer Exkursion in eine der größeren Büchereien hier im Umkreis – nach Biberach an der Riß. SchülerInnen und Lehrkräfte trafen sich um 8 Uhr an der Hochschule Biberach und erhielten dann einen Überblick über den Verlauf des Vormittags, der in drei Module gegliedert war.

Zu Beginn war es für alle wichtig, zuerst einmal einen Überblick der Bibliothek zu erhalten. Dazu gehört auch das Sortiersystem, der Aufbau der Bücherei, Darlegung der Angebote wie Zeitschriften und Bestseller, der Buchscanner, diverse Informationsdatenbanken, die Rechercheunterstützung und vieles mehr. Im Anschluss hatten die SchülerInnen dann Zeit, sich Recherchematerial zusammenzusuchen.

Im Modul zwei wurden dann die Quellen mit den altbewährten „W-Fragen“ bewertet: Was? Wo? Wer? Wie?. Zudem wurde den Teilnehmern ein Beispiel für eine schlechte Quelle präsentiert, um so deutlich aufzuzeigen, worauf zu achten ist. Auch hier schloss sich Zeit zum Suchen, Finden, Recherchieren, Kopieren und Scannen an, bevor es im letzten Modul dann um richtiges Zitieren inklusive Formatierung, Zitierstandards, Literaturverzeichnis etcetera ging.

Insgesamt war das Angebot hochwertig und vielfältig und wurde von den Schülerinnen und Schülern gerne angenommen. Alle haben nun gut Material, um weiter an der Projektarbeit zu arbeiten. Sollte einem der SchülerInnen der Weg nach Biberach zu weit sein, so sei hier noch auf das vielfältige Digitalangebot der Bücherei der Hochschule Biberach verwiesen, das auch auswärtigen Personen wissenschaftliches Arbeiten ermöglicht.

Nach all dem wissenschaftlichen Input waren die Jugendlichen und ihre Lehrkräfte noch in der Altstadt zum Mittagessen. Im Anschluss beendete Herr Trotter noch mit einer kurzen Stadtführung den Tag.