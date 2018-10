Richtfest für das Hotel Gudrun

Eine weitere Etappe beim Bau des neuen Hotels Gudrun in Riedlingen ist geschafft. Zusammen mit den Handwerkern und weiteren Beteiligten am Bau wurde Richtfest für das geplante Hotel in der Gammertinger Straße gefeiert. Ende März soll der Bau fertig gestellt sein.

Der geschmückte Bäumchen steht auf dem neuen Dach, die Zimmerleute halten ihren Richtspruch – ganz wie es die Tradition auch für einen modernen Bau gebietet. Und ein Richtfest ist ebenso traditionell der richtige Anlass, um den beteiligten Handwerkern und Planern für die Arbeit zu danken, was Bauherr Werner Blank in seiner kurzen Ansprache auch getan hat.

Bislang verlief der Bau reibungslos, wenn auch nicht unfallfrei. Drei Unfälle haben sich ereignet, auch der Bauherr selbst war davon betroffen. In seiner Rede drückte Blank die Hoffnung aus, dass die restliche Bauzeit unfallfrei bleiben möge.

Mit dem Richtfest liegt der Neubau weiterhin im Zeitplan. Ende März soll das Haus bezugsfertig sein und ab dem 1. April wollen Gudrun und Werner Blank die Gäste begrüßen können. Die ersten Anmeldungen oder Reservierungen laufen bereits ein – etwa für Jahrgängertreffen werden bereits Betten gebucht.

2017 haben sich Werner und Gudrun Blank intensiv mit den Planungen für das Hotel beschäftigt und auch das Hotel entworfen. Sie haben sich mit Experten beraten und am Ende stand das Konzept, das nun Realität wird. An der Gammertinger Straße in direkter Nachbarschaft zum Gasthaus „Rosengarten“ entstehen 22 Zimmer, darunter ein Familienzimmer, zwei behindertenfreundliche Übernachtungsmöglichkeiten mit großem Bad und ein Gruppenraum mit sechs Betten. Der Gruppenraum ist gerade für größere Radlergruppen gedacht.

Synergieeffekte nutzen

Gudrun und Werner Blank werden im Garni-Hotel zwar Frühstück, aber keine warmen Speisen anbieten. Doch die Gäste können die Gastronomie im wenige Schritte entfernten Rosengarten nutzen. Blank hofft hier schon auf „synergetische Effekte“. Er gehe davon aus, dass sich das Hotel und der Rosengarten hervorragend ergänzen, wie er bereits beim Spatenstich betont hatte.

Mit Inbetriebnahme des Hotels wäre die Stadt beim Thema Bettenkapazitäten für die neue Radlersaison deutlich besser aufgestellt als zuletzt. Durch den Wegfall des Mohren und der Brücke gab es in der Saison 2017 nur wenige Übernachtungsmöglichkeiten in Riedlingen selbst. Mit der Wiedereröffnung des Hirschs und nun des Hotels Gudrun sind die Übernachtungskapazitäten deutlich angewachsen, was auch Handel, Gewerbe sowie die SRH Fernhochschule freuen wird, die Bedarf angemeldet hatten.