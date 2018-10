Richtfest am „Entree der Stadt“

Am neuen Wohn- und Geschäftshaus an der Donau in Riedlingen ist am Donnerstagnachmittag Richtfest gefeiert worden. Bis zum Sommer 2019 sollen auf dem Gelände des ehemaligen Hotels 26 Wohnungen und eine Gewerbeeinheit entstehen. Ein Großteil der Wohnungen ist bereits verkauft und auch die Volksbank-Raiffeisenbank wird sich dorthin erweitern.

Der Bau sei voll im Zeitplan. „Ein Grund gebührend zu feiern“, sagte Frank Schulz, Geschäftsführer der Firma Fensterle. Eingeladen waren zum Richtfest neben den am Bau beteiligten Handwerkern, Architekt, Ingenieure, die zukünftigen Wohnungseigentümer, Vertreter der Stadt und der Volksbank-Raiffeisenbank. Bürgermeister Marcus Schafft nannte das neue Gebäude an der Donau einen Beitrag zur Entwicklung der Stadt, ein Bau, der den vorhandenen Raum gut einnehme – mit einen wunderschönen Blick auf die Altstadtkulisse, den Bussen und die Donau. Architekt Frank Schirmer erklärte die Entstehung des Gebäudes mit Innenhof.

2015 war das Hotel Brücke der Firma Fensterle zum Kauf angeboten worden. Die Überlegungen, was auf dem Gelände realisiert werden sollte, reichten von der Flüchtlingsunterkunft bis zur Ansiedlung eines Drogeriemarktes. Allerdings lehnten in Frage kommende Drogisten ab. So entstand die Idee eines modernen Neubaus mit 26 Wohnungen und einer Gewerbeeinheit. Anfang 2017 wurde das Hotel „Brücke“ abgebrochen. Bis zur Fertigstellung der neuen Kanalbrücke diente der Platz an der Donau als Baustelleneinrichtung. Im Januar 2018 war Spatenstich für das Gebäude, das künftig den Blick auf die Altstadt prägen wird.

Entstanden ist ein Flachbau mit viel Glas, Balkonen und einem Innenhof. 26 Wohneinheiten mit insgesamt 2600 Quadratmetern werden bis zum Sommer 2019 fertig sein. 20 Wohnungen sind bereits verkauft. Im Erdgeschoss entsteht Parkraum für die Fahrzeuge. Die Gewerbeeinheit im Erdgeschoss belegt die Volksbank-Raiffeisenbank. Auf 250 Quadratmetern Fläche wird die Immobilienabteilung und Baufinanzierung der Bank einziehen.

Bevor es zum Sektempfang ging, hielten Ralf Binder und Waldemar Scharton den Richtspruch. „... Mit großer Müh’ und viel Fleiß, mit Muskelkraft und Schweiß, aber auch mit Sachverstand, dieser neue Bau entstand ...“.