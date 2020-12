RHG-Gutscheine für städtische Mitarbeiter

Zu Weihnachten verschenkt die Stadt Riedlingen in diesem Jahr an alle städtische Mitarbeiter Gutscheine des Riedlinger Handels- und Gewerbeverbands.

Aufgrund von Corona ist es nicht möglich, das Jahr festlich bei einer gemeinsamen Weihnachtsfeier ausklingen zu lassen. „Vor allem in diesen besonderen Zeiten ist es mir wichtig, jedem einzelnen meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für das gemeinsam Geleistete in diesem Jahr zu danken“, so Bürgermeister Marcus Schafft. „Dank des gemeinsamen Engagements haben wir die Herausforderungen für die Stadt und unsere Bürgerschaft gut gemeistert.“ Die Gutscheine sollen einen Beitrag zur Solidarität in der Stadt leisten. „Es ist wichtig derzeit zusammenzurücken und im engen Schulterschluss zu handeln“, so Schafft weiter.

Eva-Maria Moser freut sich als Wirtschaftsförderin besonders, dass die Stadt auch mit dem Weihnachtsgeschenk aktiv den Handel vor Ort unterstützt: „Es ist großartig in diesen herausfordernden Zeiten unseren Teil beizutragen, die Kaufkraft vor Ort zu halten.“