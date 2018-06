RGW zieht positives Fazit des Mittsommerabends

Musik, Kunst- und Kreativmarkt und geöffnete Geschäfte bis 22 Uhr: Am Freitagabend haben die Händler der Riedlinger Gemeinschaftswerbung (RGW) zum Sommernachtraum am Mittsommerabend geladen. Der RGW-Vorsitzende Frank Oster zieht in der Rückschau ein positives Fazit.

Wie fällt ihre Bilanz des Sommernachtstraums am Freitag aus?

Sehr gut. Ich denke, dass wir mit dem Kunst-und Kreativmarkt viele Leute angesprochen haben. Zusätzlich die drei Bühnen mit Musik und Bewirtung haben doch recht viele genutzt, um in die Altstadt zu kommen

Was hat aus Sicht der Organisatoren gut geklappt, was weniger?

Da gibt nur positives zu vermelden. Bettina Hägele hat den Markt perfekt organisiert, bei der MIR ist auch alles rund gelaufen und auch die Zusammenarbeit mit dem Landratsamt und der Stadt hat toll funktioniert.

Konnten auch die Einzelhändler der RGW profitieren?

Ich denke schon. Für genaue Aussagen fehlen mir noch die entsprechenden Rückmeldungen. Das was ich bisher gehört habe, war erfreulich. Der Termin wird bestimmt auch im nächsten Jahr im Terminkalender der RGW stehen.