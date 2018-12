RGW-Gewinner stehen fest

Die Gewinner des Weihnachtsgewinnspiels der RGW stehen fest. Viele haben sich wieder an dem Gewinnspiel der Riedlinger Einzelhändler über die Adventszeit beteiligt.

Insgesamt wurden über 3000 Gewinnkarten an die Kunden in den RGW-Geschäften der Stadt abgegeben und gezählt, so der RGW-Vorsitzende Frank Oster. Aus denen wurden die glücklichen Gewinner gezogen. Dieses Jahr gab es 96 Preise im Gesamtwert von über 3000 Euro zu gewinnen. Der Hauptgewinn, den Sparbrief der Kreissparkasse Riedlingen im Wert von 500 Euro, ging an Renate Hauser. Alle anderen Gewinner werden die nächsten Tage schriftlich benachrichtigt, heißt es dazu von der RGW.