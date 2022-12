REWE-Team beschenkt kleine Tafel-Gäste

Regelmäßig unterstützt der REWE-Markt in Riedlingen den Tafelladen und spendet Lebensmittel, die nicht mehr verkauft, aber dennoch bedenkenlos verzehrt werden können. Wie der Tafelladen mitteilt, hatte sich wie in jedem Jahr Janine Linde auch diesmal gemeinsam mit ihrem Team an der nationalen Aktionswoche der REWE zugunsten der Tafelinitiativen beteiligt: Ende Oktober waren zwei Wochen lang fertig gepackte Spendentüten mit lang haltbaren Lebensmitteln zum Kauf bereit gestanden. Die Marktmanagerin ist glücklich über die Spendenbereitschaft der Riedlinger Kunden: 274 Mal griffen die Kunden zu, und die Tüten wuren direkt vor Ort an den Tafelladen übergeben. Doch Janine Linde, ihre Vertreterin Angelika Eberling und die ganze Mannschaft wollten noch mehr tun und dachten dabei ganz besonders an die Kinder. „Gerade die Weihnachtszeit ist besonders schwer für arme Familien und so kam uns die Idee, im Team für die Kinder zu sammeln und diesen so eine kleine Freude zu machen“, sagt die Marktchefin. 500 Euro kamen so bei der internen Spendenaktion in kurzer Zeit zusammen. Auch Lieferanten ließen sich vom Engagement begeistern und steuerten Waren bei. Davon werden für die geschätzt 285 Kinder, deren Eltern Gäste der Tafeln sind, Tüten mit Äpfeln und Süßigkeiten gepackt. Hans Petermann, Leiter des Tafelladens und ehemaliger Riedlinger Bürgermeister, trägt mit Hilfe der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer Sorge dafür, dass kurz vor Weihnachten die kleinen Geschenktüten an die Bedürftigen ausgegeben wurden. Jeder Besucher oder Besucherin erhielt für jedes Kind, das nach dem Berechtigungsausweis zu seinem Haushalt gehört, eine Geschenktüte.