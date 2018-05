Revival-Party B 311 mit zwei DJs

„Es war einmal ...“ beginnen nicht nur Märchen. Auch Geschichten, die sich um die B-311-Disco an der Bundesstraße, vor den Toren der Stadt, ranken, sind in Riedlingen legendär. Mit seiner B-311-Revival-Party am heutigen Mittwoch, ab 20 Uhr, will Sokrates Filippidis, Soto genannt, und Wirt des Gasthauses Kreuz, an die damalige Zeit erinnern. Sowohl im Erdgeschoss im Partyraum als auch im Gastraum im ersten Stock sorgen DJs für Musik. Im Gastraum legt Marcus Rieger Rockmusik aus den 80er und 90er Jahren auf. Rieger legte auch damals im B 311 auf. Unten im Partyraum kümmert sich DJ Bassilikum mit aktueller Musik und Hip-Hop um die jüngeren Gäste. Wenn es gut laufe, könne er sich eine weitere Auflage der B-311-Party durchaus vorstellen, sagt Soto.