Rettungswagen steckt in Wiese fest

Ein Rettungsfahrzeug ist bei einem Einsatz am Freitag steckengeblieben. Die Feuerwehr konnte das Fahrzeug befreien.

Wie die Feuerwehr vermeldet, wurde die Abteilung Riedlingen am Freitagabend kurz vor 21 Uhr zu einer technischen Hilfeleistung in Riedlingen alarmiert. Ein Rettungswagen hatte sich beim Einsatz in einer Wiese festgefahren. Die Feuerwehr konnte mit der Seilwinde des Rüstwagens den Rettungswagen befreien, so dass dieser mit dem Patienten in eine Klinik fahren konnte.