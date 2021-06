Rettung kommt über die Drehleiter

Zu einer Türöffnung wurde die Feuerwehr am Montag in die Riedlinger Innenstadt gerufen.

Der Leitstelle Biberach wurde gegen 10.15 Uhr gemeldet, dass sich in einer verschlossenen Wohnung vermutlich eine Person in einer hilflose Lage befinde, teilt die Feuewehr mit. Neben dem Rettungsdienst wurde auch die Abteilung Feuerwehr zur dringenden Türöffnung alarmiert. Diese verschaffte sich über die Drehleiter Zugang zur Wohnung im ersten Obergeschoss und öffnete von innen die Wohnungstüre, so dass die Person anschließend vom Rettungsdienst versorgt werden konnte.