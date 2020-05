Restaurants laden wieder zur Einkehr ein

Darauf haben viele Gäste gewartet: Seit Montag dürfen in Baden-Württemberg Speisgaststätten wieder öffnen. So haben auch im Plaza die Kunden gleich die Einkehr bei schönem Wetter genossen. Allerdings gibt es nach wie vor erhebliche Einschränkungen. So dürfen die Gäste ihre Plätze nicht frei wählen und müssen ihre Personalien angeben. Sie dürfen auch nur mit dem eigenen und einem weiteren Haushalt an einem Tisch sitzen. Der Verband Dehoga merkt dazu an, dass durch diese Auflagen weiterhin keine normalen Umsätze zu erwirtschaften seien.