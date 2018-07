Renate Schneider und Walter Ditrich in Ruhestand verabschiedet

Im Rahmen einer Feierstunde hat sich die Riedlinger Realschule von drei Lehrkräften verabschiedet: Renate Schneider und Walter Ditrich gehen in den Ruhestand, Markus Hansen wechselt an die Realschule nach Bad Schussenried. Schulleiter Werner Rieber würdigte in seiner Ansprache die geleistete Arbeit.

Der Rückblick auf den beruflichen Werdegang von Renate Schneider zeigt, dass sie bereits seit 1981 an der Realschule Riedlingen ist, wo sie die Fächer Deutsch und MuM (Mensch und Umwelt) unterrichtete. Einige ihrer kreativen Ideen für den Unterricht wurden in der Fachzeitschrift „HTW-Praxis“ veröffentlicht. 1990 wurde sie an die Grund-und Hauptschule Riedlingen und 1996 an die damalige Außenstelle in Langenenslingen abgeordnet. Sie übernahm überwiegend die Klassenlehrerfunktion in den Klassen 5 und 6. Viele Jahre begleitete sie als Mentorin Referendare und Praktikanten und war zeitweise Fachleiterin des Faches Deutsch.

Im Februar 1981 kam Walter Ditrich an die Realschule und übernahm gleich vier Deutschaufträge an der Außenstelle Binzwangen. Später unterrichtete er neben Deutsch die Fächer Geschichte, Gemeinschaftskunde, EWG und Ethik, lange auch an der Abendrealschule Riedlingen. Ab 1985 war er als Ethik-Multiplikator für das Schulamt Biberach tätig und ab 1990 viele Jahre Multimediaberater an der Schule. Als Mentor bildete er ebenfalls Referendare aus, betreute Praktikanten, war SMV-Verbindungslehrer und hatte bis zum Schluss die Klassenleitung, vorwiegend in den Klassenstufen 9 und 10, inne.

Markus Hansen kam im Jahre 2015 an die Riedlinger Realschule, an der er Deutsch und Englisch unterrichtete. Er wechselt auf eigenen Wunsch an die Jakob-Emele-Realschule in Bad Schussenried, an der er bereits als Krankheitsvertreter eingesetzt war.

Das Kollegium der Geschwister-Scholl-Realschule entließ die Verabschiedeten mit unterhaltsamen Einlagen, Geschenken und guten Wünschen für den neuen Lebensabschnitt.