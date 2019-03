Reizvolles und klangschönes Werk

Musik von Heinrich Schütz, Johann Sebastian Bach, Telemann und Mendelssohn erklang immer wieder in Konzerten der Evangelischen Kantorei. Doch am kommenden Wochenende werden es ganz andere Klänge sein, die die Riedlinger Stadtpfarrkirche St. Georg erfüllen: Klänge des bedeutendsten italienischen Opernkomponisten Gioachino Rossini (1792-1868).

Sein Spätwerk, die „Petite Messe solennelle“, kommt am Sonntag, 24. März, um 17 Uhr in der Stadtpfarrkirche St. Georg in Riedlingen zur Aufführung. Den Namen Gioachino Rossini verbinden viele Opernliebhaber zum Beispiel mit einer seiner bekanntesten Opern, „Der Barbier von Sevilla“. Seine meisterhaften Melodien, sein überschäumendes Temperament und sein Humor in seinen vielen Opern und haben ihm zu Lebzeiten viel Popularität und Erfolg beschert und begeistern noch heute. In vielen Opernhäusern stehen seine Opern regelmäßig auf dem Spielplan.

Die Sängerinnen und Sänger der Evangelischen Kantorei haben sich auf das ausgesprochen reizvolle und klangschöne Werk mit seiner außergewöhnlichen instrumentalen Besetzung, einem Klavier und einem Harmonium, vorbereitet.

Die Ausführenden sind Petra Dieterle (Sopran), Christine Müller (Alt), Marcus Elsäßer (Tenor), Steffen Balbach (Bass), Kathrin Randecker-Kaiser (Klavier), Burkhard Pflomm (Harmonium), sowie die Evangelische Kantorei Riedlingen unter der Leitung von Jürgen Berron.