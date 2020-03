Am Dienstag beschädigte ein Unbekannter in Riedlingen einen Opel. Das Auto stand laut Polizeiangaben zwischen 6 und 19 Uhr auf einem Parkplatz in der Alten Unlinger Straße. Der Täter stach in die Flanke eines Reifens, wodurch ein Schaden von rund 100 Euro entstand. Die Polizei (Telefon 07371/9380) ermittelt jetzt gegen Unbekannt.

Hinsehen statt wegschauen lautet das Motto der bundesweiten Initiative "Aktion-tu-was" der Polizei, die zu mehr Zivilcourage aufruft. Viele Straftaten können nur mit Hilfe der Bevölkerung aufgeklärt werden. Informationen zur Aktion der Polizei finden Sie im Internet unter www.aktion-tu-was.de oder in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle.