Reiche Medaillen-Ausbeute für Riedlinger

Mit 245 Schwimmerinnen und Schwimmer aus 18 Vereinen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz ist der 39. Ravensburger Sprintpokal einmal mehr sehr gut besucht gewesen. Der Wettbewerb versprach zwei spannende Tage. Riedlingen nahm dieses Jahr mit insgesamt 20 Athleten teil. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: 14 Gold-, 19 Silber- und zwölf Bronzemedaillen konnten sich die TSV-Schwimmer erkämpfen. Lohn für eine geschlossene Teamleistung war der fünfte Platz der teilnehmenden Vereinen in der Mannschaftswertung.

Die Nachwuchsgruppe des TSV ging ebenfalls bei dem internationalen Wettkampf an den Start. Katharina Dorner (2007), Luisa Heiß (2007), Alex Kadutschenko (2005), Magdalena Deutsch (2009), Franziska Dorner (2010), Lana Popovic (2010), Leni Holstein (2009), Jana Sagasser (2009), Radin Zebarjadi (2009) und Tim Gräser (2009) konnten sich in fast allen Rennen unter den Top-Ten platzieren und überwiegend ihre Bestzeiten unterbieten. Tim Gräser schaffte es sogar zweimal aufs Treppchen. Mit zwei Bronzemedaillen über 50 m Schmetterling und 50 m Rücken konnte er sich auf den Nachhauseweg machen.

Aber auch den Älteren gelangen zahlreiche Zeitverbesserungen und alle konnten sich über sehr gute Ergebnisse freuen. Alessia Maile, Alicia Poyatos, Marlene Fischer und Tobias Kapp schafften es sogar in die Swimm-Offs und Endläufe.

Leon Kauz (2004) konnte sich über acht Gold- und eine Silbermedaille freuen. Simeon Benner (1997) 2 x Gold, 3 x Silber ,Marlene Fischer (2003) 1 x Gold, 1 x Silber, 1 x Bronze, Xenia Hindahl (2004) 1 x Gold, 2 x Silber und Alessia Maile (2003) 2 x Gold, 3 x Silber und 1 x Bronze freuen. Plätze auf dem Podium erreichten auch Luca Haid (2003) 4 x Silber, 1 x Bronze, Tobias Kapp (2001) 1 x Silber, 1 x Bronze, Alicia Poyatos (2003) 4 x Silber, 3 x Bronze, Lara Steinhart (2005) 1 x Silber, 2 x Bronze und Niklas Wiedergrün 1 x Bronze.

Auch in den Mannschaftswettbewerben bewährten sich die Sportler. Im Mixed 4 x 50 Freistil und 4 x 50 Lagen Staffeln sicherten sie sich Bronze und Silber. Im Mannschaftswettbewerb 4x 50 Freistil weiblich, in der Besetzung Alessia Maile, Marlene Fischer, Alicia Poyatos und Xenia Hindahl, schwammen die Mädchen auf den dritten Platz, die Mannschaft männlich in der Besetzung Simeon Benner, Tobias Kapp, Luca Haid und Leon Kauz sicherte sich die Silbermedaille.

Für die beste männliche Leistung wurde Simeon Benner mit dem dritten Platz über 100 m Brust belohnt. Alessia Maile belegte bei der besten weiblichen Leistung den 7. Platz über 50m Freistil. Für alle Schwimmer des TSV Riedlingen war es ein gelungenes Wochenende und alle freuen sich bereits auf die anstehenden Wettkämpfe im neuen Jahr.