Recht auf Arbeit – auch für Inderinnen

Ann-Kathrin Beck aus Riedlingen lebt derzeit über 6000 Kilometer von ihrem Heimatort entfernt in einer „anderen Welt. Sie arbeitet in Neu-Delhi für die Organisation SEWA Bharat (Self-Employed Women’s Association of India). Sie engagiert sich dafür, dass Mädchen in Bihar, einer der ärmsten Regionen Indiens, eine Schul- und Berufsausbildung erhalten können.

Die Frauen und Mädchen im ländlichen Osten Indiens, mit denen Ann-Kathrin Beck durch SEWA Bharat zu tun hat, stammen aus den ärmsten Schichten der indischen Gesellschaft und arbeiten extrem hart. Sie sind Weberinnen, Hausangestellte, oder Bäuerinnen und kümmern sich um ihre Familien und den Haushalt. Die meisten haben nie eine formelle Schulbildung abgeschlossen und auch Berufsausbildungen gibt es fast gar nicht.

Unsichere Situation

Obwohl die meisten Frauen mehr als acht Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, arbeiten, haben sie keine festen Anstellungsverhältnisse und kämpfen damit, ihre laufenden Kosten zu decken. Es gibt kein Arbeits- und Sozialversicherungssystem nach deutschen Verhältnissen, jeder Arbeitsausfall und jeder Arztbesuch wird zur finanziellen Belastungsprobe. Auch für eine qualitativ hochwertige Schulbildung ihrer Kinder fehlt den Frauen das Geld, die Probleme der Mütter werden so an die Kinder weitergegeben, berichtet die Riedlingerin.

Gerade Mädchen im ländlichen Raum leiden überproportional unter dieser Situation und haben kaum Perspektiven für die Zukunft, so Ann-Kathrin Beck. Es mangelt an adäquaten Ausbildungsprogrammen und Arbeitsmöglichkeiten. Darüber hinaus verhindern traditionelle familiäre und gesellschaftliche Vorstellungen, dass Mädchen ein selbstbestimmtes Leben führen und eigene Entscheidungen treffen können.

SEWA Bharats Projekt „Under the Peepal Tree” ändert dies: Ausbildungsprogramme in ländlichen, abgelegenen Teilen von Bihar ermöglichen Mädchen Zugang zu Bildung und Arbeit. Alle drei Monate erhält eine Gruppe in einem anderen Dorf Kurse in Nähen, Textildesign, Kosmetik und Ernährung – Bereiche in denen SEWA auch Arbeitsstellen vermittelt. Noch wichtiger sind begleitende Module um das Selbstbewusstsein der Mädchen zu stärken und Aufmerksamkeit für gesundheitliche, rechtliche und finanzielle Themen zu schaffen.

„Uns ist gar nicht bewusst wie privilegiert wir sind. Nicht nur meine Schwestern, auch meine Mutter und Tanten, selbst meine Großmütter haben eine solide Schulbildung erhalten. Wir konnten alle eine Ausbildung machen oder studieren und haben unser eigenes Einkommen,“ erläutert Ann-Kathrin Beck, „SEWA Bharat setzt sich dafür ein, dies auch für Mädchen in Indien zu ermöglichen.“

Erste Erfolge

Die erste Projektphase zeigt bereits Erfolge: Die Absolventinnen von „Under the Peepal Tree“ finden feste Anstellungen und können mit dem Einkommen ihre Familien unterstützen. Sie lernen auf eigenen Beinen zu stehen, eigenständig Entscheidungen zu treffen und blicken positiv in ihre Zukunft. Trotz anfänglicher Bedenken erfahren sie inzwischen Anerkennung und Unterstützung von ihren Familien. In ihren Gemeinden sind sie positive Beispiele und ermutigen andere Mädchen sich für ihr Recht auf eine Ausbildung und Arbeit einzusetzen.

„Diese Ausbildung legt den Grundstein für eine neue Generation von Inderinnen, die sich langsam die Rechte erarbeiten, die wir in Deutschland schon so lange genießen“, sagt Ann-Kathrin Beck, die sich mit den Mädchen von „Under the Peepal Tree“ über jede Unterstützung freut.