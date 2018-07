Realschüler sitzen am Steuerknüppel und fliegen über die Region

Diese Tage vergingen wie im Flug: Im Rahmen der Projekttage der Geschwister-Scholl-Realschule haben die Schüler in diesem Jahr von einer Kooperation profitiert: Zehn Realschüler haben die Flugschule der Fliegergruppe Riedlingen besuchen. Techniklehrer Hans-Peter Lang hatte mit den Fluglehrern Bernhard Klar und Dieter Pfender ein umfassendes Schulungsprogramm für die Realschüler der 8. und 9. Klasse zusammengestellt.

Zu Beginn erhielten die Schüler eine Zusammenfassung über den Ausbildungsbetrieb zum Erwerb des Segelflugscheins und des Luftfahrerscheins für Ultraleicht und Motorsegler. Fluglehrer Bernhard Klar zeigte dabei einen Überblick der Schulungsfächern auf: Von Luftfahrzeugkunde und Navigation bis Wetterkunde.

Im zweiten Teil erläuterte Fluglehrer Dieter Pfender die Grundlagen des Fliegens. Dabei konnten sich die Schüler im Frage-Antwort-Spiel das Wissen über den Auftrieb am Flügel erkunden. Legendäre historische Erkenntnisse etwa von Otto Lilienthal wurden modellhaft in Erfahrung gebracht. Die Flugstabilität eines Flugzeugs wurde dann über die Ruderfunktionen am Flugzeug erarbeitet.

Die Schüler konnten sich dann in zwei Fünfergruppen aufgeteilt im Ultraleichtflugzeug C42 und dem Motorsegler Super Dimona direkt am Steuerknüppel schulen lassen. Dabei spielten auch die Flugüberwachungsinstrumente im Cockpit eine Rolle. Ziel war es dann, dass jeder Schüler mit seinem Fluglehrer einen Rundflug in einer speziellen Flugroute abflog. Jeder Flug konnte über GPS-Navigation aufgezeichnet werden. Die Flugroute 1 ging Donau abwärts zum Donau Viadukt bei Untermarchtal, Schloss Mochental, zur Zwiefalter Alb über die Heuneburg und zurück. Die zweite Flugstrecke führte über den Bussen zum Federsee/Bad-Buchau und über die Schwarzachtalseen zurück zum Flugplatz. Die Schüler durften mit Unterstützung der Fluglehrer am Steuerknüppel die Flugzeuge zeitweise selbst steuern.

Während des Fluges hatten sie auch die Aufgabe, drei Sehenswürdigkeiten aus der Luft zu fotografieren. Dabei konnte auch der Heimatort des Schülers angeflogen werden. Zu den einzelnen Flügen hatten die Schüler in der Reihenfolge die Aufgabe, seitlich der Startbahn die Starts und Landungen filmtechnisch zu erfassen. Dabei spielten Abhebemoment beim Start und der Abfangbogen zum Aufsetzpunkt der Landung eine Rolle.

Zwei Vormittage mit 20 Starts und Landungen wurden absolviert. Eine interessante Herausforderung für Flugschüler und Fluglehrer. Die Flugschüler bewunderten geradezu den präzisen Ablauf im Cockpit im Zusammenhang mit der Flugerfahrung Ihrer Fluglehrer. Auch die Fluglehrer lobten das Durchhaltevermögen und die Disziplin der Flugschüler.

Die gesamten Erlebnisse – zum „Fliegen lernen“ wurden dann zu einer Präsentation für die Schule zusammengestellt. Drei Realschüler können sich nun vorstellen, ein neues Hobby gefunden zu haben. Denn bei der Fliegergruppe Riedlingen kann schon mit 14 Jahren mit der Ausbildung zum Segelflugschein begonnen werden.

Zum Abschluss bedankten sich die Flugschüler Simon Siebenrock, Bastian Schweba, Ralf Eberhard, Fabian Bucher, Johannes Kienle, Jakob Hofmann, Justin Schwarzer, Leon Wiener, Caio Butscher und Jan Widmann bei ihren Fluglehrern mit Applaus und einem Essensgutschein.