Realer Einblick soll fit machen für die Übungsmesse

An der Beruflichen Schule Riedlingen (BSR) gibt es ein Fach, das sich kurz und knapp Üfa nennt – eine Abkürzung für Übungsfirma. Besucht also ein Schüler oder eine Schülerin die zweijährige Berufsfachschule mit dem Schwerpunkt Wirtschaft, so ist diese Übungsfirma eines der Hauptfächer. Die Übungsfirma „easy cooking“ an der BSR steht in Kooperation mit Silit und vertreibt virtuell deren Produkte, auch auf sogenannten Übungsfirmenmessen. Damit die Schüler aber auch den realen Kooperationspartner kennenlernen und somit fit für die Übungsfirmenmesse in Hechingen sind, organisierte Üfa-Lehrerin Doris Hagel eine Betriebsbesichtigung im Werk Riedlingen.

Nach einer Sicherheitsschulung mit Josef Hegele, der sich trotz Rente noch immer für Werksführungen bereit erklärt, durften die Schüler den Betrieb kennenlernen. Hierbei war vor allem interessant wie aus einer sogenannten Ronde, einer runden Metallplatte, ein Topf entsteht. Zudem hatten die Schülerinnen und Schüler Fragen zum Unternehmen zu beantworten, die vorab von Doris Hagel als Arbeitsauftrag erstellt worden waren. Später wurde der Besuch bei Silit dann resümiert und vertieft, indem sich die Jugendlichen ein Produkt der Firma aussuchen und darüber eine Präsentation mit Handout erstellen sollten.

In einer Übungsfirma lernen die Schüler den Ablauf in einem Unternehmen kennen – vom Büro über Personalbüro bis hin zum Vertrieb durchlaufen die Jugendlichen alle Stationen in der fiktiven Firma, der Üfa. Neben dem Praxisbezug – in der eh schon sehr nah an der Praxis orientierten Üfa – sollen die Schüler durch eine solche Betriebsbesichtigung mit anschließender vertiefender Arbeit an einem individuellen Produkt fit für den Messeauftritt am 2.April in Hechingen gemacht werden. Hierbei sollen sie ja „easy cooking“ repräsentieren und die Waren an „Kunden“ (Infotagbesucher) verkaufen. So üben sie realitätsgetreu Verkaufsgespräche, Präsentation, Rabattberechnung und vieles mehr.