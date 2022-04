Rauschgift in der Unterhose

Gegen 17 Uhr kontrollierte am Dienstag die Polizei drei Jugendliche in der Goethestraße in Riedlingen. Ein 17-Jähriger war gerade dabei, Marihuana für einen Joint vorzubereiten. In seiner Hand hielt er Tütchen mit weiterem Rauschgift. Die Polizei durchsuchte die Personen. Bei zwei anderen 17-Jährigen fanden die Ermittler jeweils etwa ein Gramm Rauschgift in den Unterhosen. Dieses hielten sie dort in Tütchen versteckt. Die Polizei brachte die Jugendlichen zu ihren Eltern und durchsuchte deren Zimmer. Dabei fanden die Ermittler keine weiteren relevanten Gegenstande. Auf die Jugendlichen kommen nun Anzeigen zu. Außerdem wird die Führerscheinstelle über den Vorfall unterrichtet.