Raus aus dem Schulalltag

„Den Wölfen auf der Spur“ sein und zum „Abenteuergolf“ fahren. Das ließen sich Kinder und Jugendliche der Joseph-Christian-Gemeinschaftsschule und Geschwister-Scholl-Realschule nicht zweimal sagen und meldeten sich zum Ferienangebot der Schulsozialarbeit Riedlingen des erzbischöflichen Kinderheims Haus Nazareth an.

Bei herrlichstem Kaiserwetter wurden beim ersten Ausflugsziel dunkle Höhlen und schöne Wanderwege im Wolfstal erkundet. Nach etwa zweistündigem Fußmarsch eroberten alle mit großer Begeisterung am Biosphäreninfozentrum Lauterach den Spielplatz mit Feuerstelle und legten knackige Würstchen in allen Variationen, Obst und Marshmallows auf den Rost. Ein Fußbad in der Großen Lauter sorgte zwischendurch für Abkühlung bis es gut gelaunt wieder nach Hause ging.

Am nächsten Tag reiste die Gruppe zum Abenteuergolf nach Pfullendorf. Mit viel Elan und Ehrgeiz wurden die Golfbälle über die Bahnen wie z.B. „Schwäbisches Erdbeben“ oder „Skiflugschanze“ gespielt. Je nach Talent wurde sogar mit einem einzigen Abschlag ein Treffer erzielt. Zwischendurch öffnete der Himmel seine Schleusen und bescherte den jungen Golfern eine kräftige Dusche von oben. Danach ging es aber mit viel Spaß weiter und der erlebnisreiche Tag konnte am Ende mit einem leckeren Eis gekrönt werden.

Großzügig unterstützt wurden die Schulsozialarbeiter Karen Maurer und Fabian Halbherr dabei an beiden Tagen vom Autohaus Gairing, das dafür ein Fahrzeug zur Verfügung gestellt hatte.