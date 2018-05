Raum für Interpretationen

Man mag es kaum glauben, dass Ricki Scopes mit ihrer kleinen Galerie am Weibermarkt bereits den siebten Geburtstag feiern kann. Aus diesem Anlass hat die rührige Galeristin zu einer Vernissage eingeladen mit Bildern der Karlsruher Künstlerin Gerda Mussotter, die ihre Wurzeln in Bad Buchau hat.

Erst im Alter von 40 Jahren hat Gerda Mussotter „entdeckt“, dass es ihr Freude macht zu malen und dass sie dafür auch Talent hat. Nach dem Ende ihres Arbeitslebens hat sie so richtig begonnen, ihre künstlerische Tätigkeit zu intensivieren. „Jetzt habe ich Zeit mich in ein Bild zu vertiefen und kann es mir auch leisten, mich darin zu verlieren“, erzählt sie.

Gerdea Musotter hat aus Karlsruhe eine stattliche Zahl ihrer Werke mitgebracht. So hängen zum ersten Mal in der Galerie am Weibermarkt ausschließlich kleinformatige Bilder an den Wänden. Sie sind alle in derselben Technik gemalt und ähneln sich auch in ihren Motiven. Gerda Mussotter arbeitet ausschließlich mit Aquarellfarben auf Tonkarton und sie übermalt und bessert an den Bildern so lange herum, bis sie damit zufrieden ist. Titel haben ihre Bilder alle nicht, denn sie überlässt die Betrachtung und Interpretation gerne dem Betrachter.

Auffallend ist, dass meist Personen zu sehen sind auf den Bildern; häufig Frauen, meist spitznasig und irgendwie sehr verschmitzt dreinschauend. Das bietet Raum für Deutung. „Eine kleine mysteriöse Welt entfaltet sich für unsere Besucher“, erklärte Ricki Scopes in ihrer kurzen Laudatio. Sie selbst hat ebenfalls zur Ausstellung beigetragen, indem sie kleine Figuren (Tänzerinnen, Musiker) geschaffen hat aus Papier, in Alabasterpulver getränkt, die im Schaufenster der Galerie präsentiert werden.

Die Vernissage-Besucher, darunter viele Freunde der beiden Künstlerinnen, haben sich Zeit genommen für Betrachtungen und gute Gespräche. Der einzige, der den „diskreten Charme des Kleinformats“ – wie Scopes diese Ausstellung betitelt hat – sprengte, war der mindestens 1,90 Meter große Freddy Wonder, der für die musikalische Umrahmung gesorgt hat. Am Abend zuvor ist er noch als lauter Frontmann der „Wishmen“ im Lichtspielhaus auf der Bühne gestanden, und hier hat er mit seiner akustischen Gitarre für leise Töne gesorgt, indem er ein paar wunderbare Balladen gesungen hat von Donovan, den Beatles und Hannes Wader.