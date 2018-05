„Raum der Stille“ in der Gemeinschaftsschule eingeweiht

In der Joseph-Christian Gemeinschaftsschule in Riedlingen ist mit einer spirituelle Feier der Raum der Stille eingeweiht worden. Der Raum soll Rückzugsort sein, aber auch ein Platz, um Atem zu holen und um Spiritualität zu erfahren.

Gerade in Zeiten der „Lärmvermüllung“, wie es Schulleiter Martin Romer nannte, benötige es Rückzugsräume. Auch in der Schule. Dazu dient dieser Raum, der nun offiziell eingeweiht wurde. Zu diese Einweihung waren auch die katholische Schuldekanin Renate Diederich, der evangelische Schuldekan Michael Pfeiffer, Pfarrer Theo Mielitz und Pfarrvikar Uwe Grau sowie die katholische Gemeindereferentin Patrica Engling, Eltern und Lehrer gekommen. Der Raum werde einen „echten Mehrwert für die Schule darstellen“, so Romer.

2016 wurde an der Schule eine Arbeitsgemeinschaft ins Leben gerufen, die sich Gedanken über diesen „Raum der Stille“ machte. Seither haben die Religionslehrerinnen Sabine Wagner, Heike Menz, Andrea Eller und Heidi Dauben-Flamm eine Konzeption erarbeitet, die nun umgesetzt wurde. Ein runder Teppich in der Mitte, dazu Sitzkissen schaffen eine angenehme Atmosphäre. Am Fenster sind Begriffe wie „Trost“, „Begegnung“ oder „Freude“ zu lesen, die in diesem Raum ihren Platz finden sollen. Zudem gibt es Impuls-Bücher etwa für Meditationen.

Die Gemeinschaftsschule sei eine bewegte Schule und eine lebendige Schule, sagte Sabine Wagner. Aber es müsse auch möglich sein, den Schulalltag zu unterbrechen. „Bei uns hat Stille ihren festen Platz“, sagte sie. In diesem Raum soll es möglich sein, seinem Glauben Ausdruck zu verleihen; er soll als Trauerraum und seelsorgerisch genutzt werden können; er soll Ausgangspunkt für pastorale Projekte sein. Künftig sind auch Impulswochen geplant.

Um diesen Raum in dieser Weise ausstatten zu können, hat die Schule Unterstützung der Kirchen erhalten. Die katholische Diözese Rottenburg-Stuttgart gab einen Zuschuss von 2000 Euro für das Projekt. Die evangelische Kirchengemeinde in Riedlingen hat eine Impulskiste mit mehreren Büchern finanziert und die katholische Kirchengemeinde ein Mooreichen-Kreuz gespendet.