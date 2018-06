Raubüberfall auf McDonalds: Polizei tappt im Dunkeln

Mit Hochdruck sucht die Polizei nach zwei Männern, die Freitagfrüh die McDonalds-Filiale in Riedlingen überfallen haben sollen. Noch haben die Beamten keine heiße Spur.

Wie berichtet, lauerten zwei maskierte Männer einer Angestellten auf, als diese das Gebäude durch den Personaleingang betreten wollte. Sie drängten die Frau in die Betriebsräume, bedrohten sie mit einer Pistole und einem Messer und zwangen sie, einen Tresor zu öffnen. Aus diesem holten sie Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro und verstauten es in einem mitgeführten schwarzen Rucksack. Anschließend fesselten sie die 35-jährige Frau mit Kabelbindern.

Dabei wurden sie von zwei Handwerkern überrascht, die das Gebäude durch den offen stehenden Personaleingang betreten hatten. Als die beiden Handwerker die Situation erkannten, flüchteten sie über den Seiteneingang ins Freie und wählten den Notruf. Die Täter verließen zeitgleich das Gebäude über ein Küchenfenster und entfernten sich in unbekannte Richtung.

Die Polizei leitete umgehend eine groß angelegte Fahndung ein, an der etliche Streifenfahrzeuge beteiligt waren. Unterstützt wurden die örtlichen Kräfte hierbei von Beamten der umliegenden Dienststellen, einem Polizeihubschrauber und einem Einsatzzug der Biberacher Bereitschaftspolizei. Die Kriminalpolizei führte die Spurensicherung durch und leitete intensive Ermittlungen ein. Bislang fehlt von den beiden Tätern jedoch jede Spur.

Die beiden gesuchten Männer sind etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß, schlank und waren mit dunklen Jacken und Hosen bekleidet. Einer trug weiße Turnschuhe mit schwarzen Streifen, der andere schwarze Schuhe. Sie führten schwarze Rucksäcke mit sich und trugen helle Arbeitshandschuhe. Als Maskierung hatten sich beide Täter Überziehhauben mit eingeschnittenen Öffnungen für Augen und Mund über den Kopf gezogen. Diese Maskierung bestand aus einem roten, norwegerpulloverartigen Strickmaterial.

Einer der Täter führte eine schwarze Pistole mit sich, der andere ein Fleischermesser mit einer 25 Zentimeter langen Klinge und rotem Griff.

Laut Zeugenaussagen dürfte einer der beiden Täter etwa 40 Jahre alt sein und eine südländisch wirkende Erscheinung haben. Der andere Mann war um einiges jünger, beide sprachen Deutsch mit leichtem Akzent.

Die Kriminalpolizei (Telefonnummer 0 73 51 / 44 70) bittet um Mitteilung von auffälligen Beobachtungen, die im Vorfeld der Straftat gemacht worden sind. Auch Hinweise im Hinblick auf die Beschreibung der Täter und der mitgeführten Gegenstände sind von Bedeutung, ebenfalls alle verdächtigen Wahrnehmungen, die in einem Zusammenhang zu der Straftat stehen könnten.