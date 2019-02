Rat diskutiert über Tempo 30 in der Ziegelhüttenstraße

Die Diskussion um eine Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 Stundenkilometer in der Ziegelhüttenstraße geht in die nächste Runde. Am Montag, 11. Februar, wird der Gemeinderat im Anschluss an die Haushaltsberatungen über Tempo 30 auf dieser innerstädtischen Querverbindung diskutieren. Der Gemeinderat beginnt um 18 Uhr.

Im Zuge des Lärmaktionsplans wurde die Lärmbelastung an den Hauptverbindungsstraßen unter die Lupe genommen und nach einem Modell die Lärmbelastung für die Anlieger ermittelt. Daraufhin hat der Gemeinderat am 8. Mai 2017 mehrheitlich Tempo 30 auf der Ziegelhüttenstraße beschlossen hat. Diese Regelung sollte bei Tag und bei Nacht gelten. Der Antrag auf Tempo 30 wurde gestellt, doch damals galt, dass dem das Landratsamt und das Regierungspräsidium als Verkehrsträger zustimmen müssen.

Doch ein Urteil des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg vom August 2018 hat die Ausgangslage geändert. Der VGH hat in einem Tempo 30-Streit in Uhldingen-Mühlhofen geurteilt, dass das Land eine von der Gemeinde beschlossene Tempo 30-Regelung umsetzen muss.