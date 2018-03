Randalierer am Riedlinger Bahnhof - Großeinsatz

Polizeieinsatz vor einer Bar am Bahnhof in Riedlingen: Nachdem eine 30-köpfige Gruppe gegen 1.30 Uhr am frühen Samstagmorgen randaliert hat, wurden Polizeikräfte am Bahnhof zusammengezogen, um dem Spuk ein Ende zu bereiten.

Wie die Polizei mitteilt, schrien die etwa 30 Personen lautstark vor der Bar, schubsten sich gegenseitig und traten äußerst aggressiv auf. Ein Rettungswagen war bereits angefordert worden, da eine Person durch einen Faustschlag verletzt worden war. Da die Gruppe sehr aggressiv auftrat, wurden mehrere Polizisten zusammengezogen, um die Personen zu kontrollieren. Beim Erkennen der Beamten flüchtete ein Teil der Gruppe. Den anderen Personen wurde nach der Kontrolle ein Platzverweis erteilt, dem sie nachkamen.

Auf Motorhaube eingeschlagen

Gegen 4.25 Uhr trat ein Teil dieser Gruppierung wieder in unangenehmer Weise auf. Die Personen liefen auf der Hindenburgstraße umher und schlugen auf die Motorhaube eines anhaltenden Autos. Die Polizei sprach abermals ein Platzverweis aus und überwachte dessen Einhaltung.