Musikkapellen und Laufgruppen haben am Montagabend in der Innenstadt die Gaststätten und Kneipen besucht. Zu närrischer Fasnetsmusik wurde kräftig geschunkelt und mitgesungen. Für Unterhaltung sorgten auch die Laufgruppen. Statt heißer Nächte in Palermo gab es mit „O Gole mio“ heiße Nächte in der Golestadt und überdimensionale Legomännchen machten dem großen Gole Konkurrenz. Bis nach Mitternacht wurde die Wirtshausfasnet in Riedlingen gefeiert.