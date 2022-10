Rätseln, balancieren, Wildschweinohr ertasten

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Familien-Cup 2022 des Donau-Bussen-Gaues im Schwäbischen Albverein wurde durch die Ortsgruppe Gundelfingen vorbereitet und bei der Klammenkreuzhütte auf dem Steighof durchgeführt. Ein kinderwagengerechter Fünfkilometer-Rundkurs durch Wald und Flur bot an sieben Stationen vielfältige Aufgaben für Jung und Alt.

Mehr als 70 Kinder und Erwachsene haben sich für den Familien-Cup angemeldet. Bei eisigem Wind und Nebelwetter starteten die ersten um 10 Uhr mit einem Fragebogen über die Burgen Hohen- und Niedergundelfingen und einer Laufkarte für die Kinder. Am Bürzel war die erste knifflige Aufgabe, bei der auch die Eltern eingebunden waren, zu lösen. Speer werfen, Steinmännchen aufbauen, Dosen werfen waren weitere zu lösende Aufgaben. Am Fühlkasten wurde Mut und Gefühl gefordert, um Steine, Schneckenhäuser, Wildschweinohr zu ertasten. Sehr gut kam die Station mit Getreide und Pflanzen an. Zum Schluss konnten Jung und Alt ihre Sicherheit auf der Balancierstrecke testen. Als Andenken erhielten die Kinder einen duftenden Wacholdertaler und ein kleines Geschenk. Die Grillstelle diente zum Aufwärmen, Mittagessen und Ausklingen des schönen Tages; vielen Dank an die Ortsgruppe Gundelfingen!