Radlerin wird schwer verletzt

Eine Radfahrerin ist bei einem Unfall am Donnerstag in Riedlingen schwer verletzt worden.

Die 55-Jährige war gegen 7 Uhr mit dem Rad in der Ziegelhüttenstraße in Richtung Altheim unterwegs. Nach der Kreuzung Goldbronnenstraße wollte sie links abbiegen. Das übersah ein nachfolgender Autofahrer, der zum Überholen angesetzt hatte. Der 49-Jährige streifte mit seinem Audi das Fahrrad, wodurch die Frau stürzte. Der Rettungsdienst brachte sie mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Jetzt ermittelt die Polizei aus Riedlingen. Nach ersten Erkenntnissen soll die Frau das Abbiegen mit Handzeichen angekündigt haben.