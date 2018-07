Radler ohne Licht, dafür betrunken

Weil er nachts auf seinem Fahrrad ohne Licht unterwegs war, ist ein 22-Jähriger Radler der Polizei aufgefallen. Sein Pech, denn das hatte Folgen: . Denn so wurde schnell klar, dass der junge Mann auch zu viel Alkohol intus hatte.

Gegen 4 Uhr am Sonntag fiel der Riedlinger Polizei in der Hindenburgstraße ein Radfahrer auf, wie es in einer Mitteilung der Polizei heißt. Der 22-Jährige wurde von der Streife angehalten und auf das fehlende Licht angesprochen. Der Radfahrer war sehr bemüht, sein Licht zu reparieren.

Bei diesem missglückten Versuch stellten die Polizisten fest, dass der 22-jährige Radfahrer deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Er musste Blut abgeben und erhält nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.