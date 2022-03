Radler in Schlangenliien unterwegs

Die Polizei hat am Dienstag um 22.45 Uhr einen 40-jährigen Radfahrer in Riedlingen aus dem Verkehr gezogen. Bei einer Verkehrskontrolle in der Hindenburgstraße stellten die Beamten fest, dass der Mann wegen Trunkenheit nicht mehr fahrtauglich war.

Mit seinem Damenrad fuhr der Mann in Schlangenlinien an die Kontrollstelle heran. Dabei überfuhr er mehrfach die Mittellinie der Fahrbahn. Die Polizisten stellten bei dem Radfahrer auch Alkoholgeruch fest und führten deshalb einen Alkoholtest durch. Der Mann hatte einen Wert deutlich über dem Erlaubten und kam in ein Krankenhaus. Dort nahm ihr ein Arzt Blut ab. Das wird jetzt ausgewertet und soll Aufschluss darüber geben, wieviel Alkohol er tatsächlich intus hatte. Den 40-Jährigen erwartet jetzt eine Anzeige von der Polizei.

Wie die Poliezi mitteilt, ist es laut Gesetz zwar erlaubt, bis zu einer Alkoholisierung von 1,6 Promille Fahrrad zu fahren, strafbar kann man sich aber schon früher machen. Das passiert, wenn man mit niedrigerer Alkoholisierung trotzdem nicht in der Lage ist, das Fahrrad sicher zu führen. Aufgrund der oft schweren Folgen von alkoholisiertem Fahren fallen hier die Strafen auch sehr hoch aus. Fahrradfahren erfordert einen Gleichgewichtssinn, unter Alkoholeinfluss kann dieser stark beeinträchtigt sein. Betrunkene Radfahrer können dann gefährlich stürzen oder anders verunfallen. In Vergangenheit kam es immer wieder so zu schweren Verletzungen. Die Polizei rät, ausschließlich nüchtern Fahrrad zu fahren.