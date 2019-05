Radler gestürzt: Autofahrer gesucht

Die Polizei sucht einen Autofahrer, der am Dienstag gegen 19.15 Uhr bei Pflummern einen Radler zu Sturz gebracht hat. Der Rennradfahrer war gegen 19.15 Uhr unterwegs von Friedingen in Richtung Riedlingen, als der Autofahrer nach links in Richtung Pflummern abbog, ohne auf den Radler zu achten. Der Rennradfahrer lenkte aufs Bankett, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei stürzte der 48-Jährige und verletzte sich leicht. Der Unfallverursacher fuhr in Richtung Riedlingen davon. Er soll mit einem grauen BMW X3 unterwegs gewesen sein.