Radler fährt Schlangenlinien

Einen betrunkenen Radfahrer hat die Polizei am Sonntag bei Riedlingen aus dem Verkehr gezogen. Wie die Beamten berichten, war der 36-Jährige gegen 0.30 Uhr von Daugendorf in Richtung Unlingen unterwegs. Einer Polizeistreife fiel seine unsichere Fahrweise auf, weshalb sie den Mann kontrollierte. Dieser stand offensichtlich deutlich unter Alkoholeinwirkung, was ein Test bestätigte. Der Mann musste mit zur Blutentnahme und sieht nun einer Strafanzeige entgegen.